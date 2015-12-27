Yağmurlu Günler…

Malatya’da birkaç günden beri aralıklarla devam eden yağmurun 5 gün daha aralıklarla, zaman zaman gök gürültülü olarak sürmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, Perşembe gününe kadar yağmurun devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5 günde en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık ise 24 derece dolayında olacağı verilen bilgiler arasında.

Yağmurun, aralıklarla, zaman zaman gök gürültülü olarak sürmesinin beklendiği bildirildi. Bugün öğleden sonra yağmurla birlikte bazı bölgelere dolunun da düştüğü kaydedildi.