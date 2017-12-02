“Yakaladığımız Pozisyonları Gole Çeviremedik”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 0-0 sonuçlanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün yine gol pozisyonuna giren Malatayaspor vardı. Maalesef geçen maçlardaki gibi yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Bu şanssızlığı eninde sonunda kıracağız inşallah” dedi.
Maçtan sonra yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan Bulut, “Ortada geçen bir maç daha çok pozisyona giren bizdik. Takımım 4 haftadır gol atamıyor. 1,5-2 pozisyon kalemizde gördük. Yarattığımız pozisyonlar var golü atamadık. İyi, kompakt ve agresif oynadık. Pozisyon yarattık ama gol atamadık. Akhisarsporlu futbolcular ceza sahasında kendilerini erken yere attılar. Oyunun son bölümlerinde bunlar olabiliyor. Centilmence oynamaları gerekiyor. Orta yapılan bir top var, Caner’in eline çarpı penaltı pozisyonu vardı. Herkes hata yapabiliyor. Futbol hatalar oyunu. Doğru işler yapıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Göztepe maçından arzu ettiğimiz 3 puanı alacağız.” diye konuştu.
Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün 2 takım için de önemli olan bir maçtı. Biz kazanmış olsaydık üst sıralara biraz daha yaklaşmış olacaktık. Akhisar kazanmış olsaydı alt sıralarda yer alan takımlarla farkı açacaktı. İyi bir 90 dakika oldu. Ortada geçen bir maçtı. Bugün yine gol pozisyonuna giren Malatayaspor vardı. Maalesef geçen maçlardaki gibi yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Ama önemli olan pozisyonlara girebilmek ve üretmek. Biz üretiyoruz. Son maçlarda atamadık. Bu şanssızlığı eninde sonunda kıracağız inşallah. Kalemizde az pozisyon veriyoruz. Rakip takımın itiraz ettiği penaltı pozisyonu için buradan var mı, yok mu şuan değerlendiremeyeceğim. Son dakikalarda kendilerini yere atmalar oluyor. Maçın centilmence oynanması gerekiyor” dedi.
Kendileri lehine bir penaltı verilmediğini belirten Bulut, “Maçın ilk yarısında oyuncumuz Cissokho’ya bir sarı kart verildi. Benzer pozisyon son dakikalarda da yaşandı. Bu kez rakip oyuncu Caner’in eline çarpan bir top var. Hakemin bunu penaltı olarak değerlendirmesi gerekiyordu. Herkes hata yapıyor. Hakem de futbolcular da hata yapabiliyor. Futbol hatalar oyunu. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.
Manisa, iha- Yeni Malatya Gazetesi
Bozdemir sen ne ayaksın, çık bu sayfadan
İşine gelen yorumu paylaşıyorsun işine gelmeyini engelliyorsun ne ayaksın insanların özgür fikir düşüncelerine neden engel koyuyorsum? Bu yönetimdenden çokmu para alıyorsum yoksa??
şu olsaydı bu olurduda yok şöyle yapsaydı şöyle olurduda halamında bıyığı olsaydı amcam olurdu ama yok yazık verdiğimiz paralara emeğimize yazık istemiyoruz bu yönetimi her maç sonunda pişkin ifade başka bişey yok bu ney dalgamı geçiyorsunuz malatya halkıyla ilk yarı bitecek gol yok bi öğrenmiş kompakt kelimesi ha babam yukarı haa babam aşağı rezillik diz boyu biraz örnek alın ya göztepeyi adamlar takır takır gidiyor bu takım hak etmiyor bu ligi hiççç kendinizi sağa sola vurmayın bu yönetimle malatyanın hakkı ptt 1.lig ben kötülemiyorum ama göz var nizam var sene sonunda bankları kırıp göz yaşına boğuldunuzmu kompakt kompakt oturursunuz
Herşeyden önce verilmeyen penaltımız konuşulmalı Çilingiroğlu mesajı hafta içinde verdi Malatya nın süper lig de işi ne var hakemler kararı vermiş .sayın Demirören ,sayın Namoğlu neredesiniz.