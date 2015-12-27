Yakalandı, Tutuklandı

Tekel Fabrikası karşısındaki sokakta 43 yaşındaki bir şahsın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak biri katil zanlısı olmak üzere iki kişi tutuklandı.

İnönü Caddesi Gözde Tıp Merkezi arkasındaki oto parkta Çarşamba gecesi 22.45 sıralarında Nurettin Yücel adlı şahıs, bıçakla ağır yaralanmış olarak bulunmuş, şahıs TÖTMde yaşamını yitirmişti. Polis olayla ilgili olarak 17 yaşındaki A.H.A.yı yakalamış, cinayeti işlediği öne sürülen 26 yaşındaki A.B. ise kaçmıştı.

Olayla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğünden, ..Haber Merkezinin yukarıda belirtilen adreste bıçakla yaralama olayının olduğunu anons etmesi üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimiz, N. Y. sol kol ve sağ bacak kısmından bıçakla yaralanmış olduğunu görmüş ve hemen 112 çağırarak yaralıyı hastaneye sevkini sağlamış ancak yaralı sevk edildiği T.Ö.T.Mde hayatını kaybetmiş, olay yerinde göz altına alınan şüpheli A. H. A. yaşının küçük olmasından dolayı Çocuk Şubesine teslim edilmiş, şüpheli şifai beyanında aralarındaki küfürleşme sebebiyle şüpheli A. B. maktulü bıçakladığını ifade etmiş, şüpheli A. H. A. çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanmış, olay yerinden firar eden A. B. ise 11.09.2008 günü yakalanarak göz altına alınmış olup.. bilgisi verildi.

Katil zanlısı A.B.nin de tutuklandığı bildirildi.