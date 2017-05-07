“Yakın Bir Zamanda Stadı Teslim Ederiz”

Yeni stadyumu yapan firmanın yetkilisi, Yeni Malatya Stadı’ndaki ufak tefek eksikliklerin giderildikten sonra kısa süre içerisinde stadı teslim edeceklerini söyledi.

Biser İnşaat’ın sorumlusu Erdoğan Büber, ikmal işi olarak aldıkları Malatya Arena Stadı’nın toplam yatırımının 120 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

Büber, yüklenici firma olarak Yeni Malatya Stadı’ndaki işlerini bitirdiklerini kaydederek, “TOKİ’den yetkililer geldi, biz kabulümüzü yaptık. Kabulde ufak tefek eksiklikler gördüler, onları yazdılar. Biz şimdi o eksikleri de tamamlıyoruz. Yakın bir zamanda biz kabulümüzü tamamlamış oluruz ve stadı da teslim ederiz” dedi.

İşlerini bitirdiklerini ve yakında stadı teslim edeceklerini ifade eden Büber, şunları söyledi:

“Stadı teslim etmek yetiyor mu? Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a da aynı şeyleri söyledim. Buranın en önemli sorunlarından bir tanesi yol. Yol sorunu çözülmeden, bu stat bitse bile, bu statta maç oynanma şansı yok. Çünkü UEFA buraya oynama izni vermeyecek diye söyleniyor. UEFA’daki yetkililer geldiğinde aynı şeyleri bizlere söylediler.”

Büber, statta maç oynanmasına izin verilmesi için 3 tane bağımsız yola ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Bize verilen bilgiler doğrultusunda söylüyoruz; biz bunun otoriterleri değiliz. UEFA ve maç oynanmasına izin veren kurumlardan aldığımız bilgiler, burası tamamen bitse bile maç oynanması için 3 tane bağımsız yol istiyorlar. Birisi seyirci, birisi protokol, birisi de rakip takımların geleceği yol. Rakip takımların herhangi bir olayda gidebileceği bir yol lazım. Yani kısacası 3 tane bağımsız yol lazım. Şuanda bizim stadımızın 3 tane bağımsız yolu yok. Bir köy yolu var, ulaşım sağlanıyor ama bir tane var mı var mı derseniz, benim gözümde o bir tanede yok” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ‘maç oynanacağı güne kadar yolu bitiririz’ açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya Büber, “Belediye Başkanının o sözüne çok güvendim, inandım. İnşallah bitirilir. 2016 Şubat’ta biz buranın ihalesini aldıktan sonra yolunun problem olacağını biliyorduk. O tarihten sonra üç kere Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne gittik. Karayolları Bölge Müdürlüğü, bize ‘biz burayı iki ayda bitiririz’ dediler. Ama iki yıl geçti. Bunu söylemek önemli ama yerine getirmek daha önemli. Ben burayı aldığımda ‘bir yılda bitiririm’ dedim, bir yıl içinde bitirdim ve sözümde durdum” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com