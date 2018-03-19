Yakınca- Bostanbaşı İçme Suyu Alt Yapısı Tamam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge(DMA) kapsamında Yakınca – Bostanbaşı Mahallesi’nde 12,9 milyon TL değerindeki 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Bostanbaşı Muhtarı Faik Özbay, “Mahallemde çalışmalardan önce üst katlara su çıkmıyordu. Vatandaşlarımız mağdur oluyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yaptı. Bostanbaşı Mahallemize 13.500 metrelik DUKTİL boru çalışması gerçekleştirdi. 441 abone bağlantısı, 7 adet yangın hidratı bağlantısı ve 2 adet debimetre çalışması yaptı. MASKİ’nin çalışmaları sonucunda üst katlara su çıkıyor. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Emeği geçen herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim.” dedi.

Yakınca Muhtarı Kadir İnan ise, “Büyükşehir sürecinden önce içmesularımızda sıkıntımız çok fazlaydı. Vatandaşlarından şikâyetler geliyordu. Yüksek katlara su çıkmıyordu. Bir günde 4-5 arıza oluyordu. Sürekli su kesintileri yaşanıyordu. Bizler bu sıkıntılara çözüm bulması için MASKİ’ye dilekçeler vererek, yetkililere başvurduk. Dilekçemizi dikkate alarak mahallemize gelip kontroller yaptılar. Projelerini hazırlayıp içmesuyu altyapısını yenileme kararı aldılar. Kullanım ömrünü tamamlamış eski boruları DUKTİL borularla değiştirdiler. 35 kilometre içmesuyu hattı inşa edildi. 810 abone bağlantısı yapıldı. Sıkıntılarımız giderildi. Eski şebeke hattında demir ve plastik borularla bağlantılar vardı. Çatlaklar oluşmuştu. Su kaçakları vardı. Sular musluklarımıza gelmeden şebekeden akıp gidiyordu. Hem vatandaşımız susuz kalıyor hem de su israf oluyordu. MASKİ’nin çalışmaları sonucunda artık vatandaşlardan şikâyet gelmiyor. Yeni şebeke ile her cadde ve sokakta vanalar var. Bu sayede sadece arızanın olduğu bölgenin vanası kapatılıyor. Kesintiden sadece arızanın olduğu mahalle etkileniyor. Daha önceki şebeke sisteminde depodan vanayı kapatıyorlardı. Komple bölgenin suları kesiliyordu. Yapılan çalışmalarla sadece arıza olan bölgenin vanası kapatılıyor. Böylece oluşan arıza tüm mahalleyi etkilemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Yakınca –Bostanbaşı Mahallesi’nde maliyeti 12,9 milyon TL olan 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Malatya’mızın modern bir altyapıya kavuşması için şehrin tamamında altyapı çalışmaları yapıyoruz. Kaptaj’dan gelen kaynak suyunun aynı kaliteyle vatandaşlarımızın musluklarına ulaşması için yatırımlar yapıyoruz. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımızla 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeni bir altyapı inşa ediyoruz. Bu kapsamında Yakınca – Bostanbaşı Mahallemizin içmesuyu altyapısını yeniledik. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarıyla şehrimizin altyapı ağını güçlendirerek sağlam gelecek inşa ediyoruz.”

Bülten- malatyahaber.com