“Yakıt Tüketimini Azaltacak”

Malatya‘da bir lise öğrencisi tarafından hazırlanan projede, araç üzerine monte edilen güneş enerjisi paneli sayesinde radyatör suyu sıcaklığı 85 derecede tutularak yakıt tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Özel bir lisenin 9. sınıfında eğitim gören İlke Karataş, Erkenek Hürriyet Ortaokulundan danışmanı Halil Bayram’ın desteğiyle hazırladığı “Araç Motorlarının Solar Sistemle Isıtılması ile Verim Arttırma” isimli projesiyle 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına katıldı.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında hazırladıkları prototipte, elastik güneş paneli ve otomobil radyatörü, 12 voltluk rezistans, 12 voltluk 70 amper akü ve 20 amper solar şarj regülatörü kullandıklarını söyledi.

Elastik güneş panelinin aracın tavanına monte edileceğini anlatan Karataş, “Güneşten üretilen elektriğin çıkış uçları şarj regülatörüne bağlandı. Şarj regülatöründeki enerji aküye depolanıyor. Akü ile ısıtıcı arasına zamanlayıcı devre kurduk. Zamanlayıcıyı istediğimiz saate ayarlayarak, motor suyunu 85 dereceye kadar ısıttık. Isı 85 derecenin üstüne çıktığında elektrikli termostat enerjiyi kesiyor. Isı düşünce sistem tekrar çalışıyor.” dedi.

Karataş, motorların soğukken daha fazla yakıt tükettiğini, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elde edilen enerjiyle radyatördeki suyu ısıttıklarını kaydederek, “Solar sistemle aracın motorunu istediğimiz bir saat diliminde ısıtarak sıcaklığı 85 derecede sabit tutuyoruz. Motor ısındığı için aşınmaların da önüne geçiyoruz ve yakıttan tasarruf ediyoruz.” diye konuştu.

Proje danışmanı öğretmen Halil Bayram ise birçok kişinin otomobilini şehir içinde kullandığını, kısa yolculuklar yaptığını, otomobilin motoru ısınana kadar sürücünün gideceği yere vardığını söyledi.

Projeyle sürücülerin araca bindiklerinde motor suyunun ısısının yakıt tasarrufu sağlayacak şekilde solar enerji kullanılarak ısıtıldığını aktaran Bayram, “Projeyle soğuktan dolayı otomobilin fazla yakıt yakması ve motorun yıpranması önlenecek.” ifadesini kullandı.