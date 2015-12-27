“Yalaka Mantığı İle Olmaz”

Saadet Partisi (SP), merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkan adayı olarak daha önce partide teşkilat ve merkez ilçe başkanlığı yapmış, son olarak da Battalgazi İlçe Başkanı olarak görevini sürdüren İnşaat Mühendisi Mustafa Canbay’ın (fotoğrafta sağ baştaki) ismini açıkladı.

SP İl Teşkilatı, Mustafa Canbay’in ve Akçadağ Belediye Başkan adayının ismini açıklamak üzere, SP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay, SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Münir Erkal, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mimar Yaşar Köksal ve İl Başkanı Mehmet Kaya Asültürk’ün katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

İsminin açıklanmasından sonra bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Canbay, Milli Görüş’ün 2004 yılında, halkı çöp, çamur ve çukurlardan kurtarmak anlamına gelen 3 Ç ilkeleriyle yönettiğini ve destan yazdığını hatırlatarak “ Battalgazi’yi Temiz Siyaset-Temiz Yönetim-Temiz Toplum anlayışıyla yani 3 T kuralı ile özlediği hizmetlere kavuşturacağız” dedi.

“Yandaş aday göstermiyoruz”

Basın toplantısında Mustafa Canbay’ın ismini SP İl Başkanı Mehmet Asiltürk açıkladı. Canbay’ın daha önce partinin teşkilat ve merkez ilçe başkanlığı görevlerini yürüttüğünü, son olarak da Battalgazi İlçe Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Asiltürk “Aday adaylığı sürecinde ortağını siyasi ikbal uğruna satanlar, istemedikleri aday adayları, aday olduğunda yüzleri kızarmadan temayül yoklamasında bu çıktı diyenler, aday tercihlerini Malatya halkı için değil yandaş ve dünya menfaati için tercih edenler bu kardeşliğin ne olduğunu bilemezler” dedi.

Saadet Partisi olarak Malatya’ya hizmet verecek, ehliyet ve liyakat sahibi kişileri aday göstermeye özen gösterdiklerine vurgu yapan İl Başkanı Asiltürk “Yandaş aday göstermiyoruz. Tek hedefimiz Malatyalılara hizmet etmek ve büyükşehir olan Malatya’nın temellerini hem merkezde hem de ilçelerde sağlam atılmasını sağlayacak adaylar göstermektir. SP olarak bizler ‘İşi ehline verin’ emri gereği, büyükşehir ve merkez ilçelerde liyakat sahibi insanları aday gösteriyoruz. Herkes işini yapmalı. Tüccar tüccarlığını yapmalı, esnaf esnaflığını yapmalı. Bizler Müslümanız. Önderimiz peygamberimizdir. Onun hareketlerine göre hareket etmek zorundayız” diye konuştu.

“İstiklal mücadelesi diyenler düşmanlarını açıklasınlar”

Saadet Partisi gömleğini çıkartanlar ile çıkartmayanların farkının bu son yıllarda ortaya çıktığını kaydeden Asiltürk, Başbakan Erdoğan’ın 17 Aralık ‘Rüşvet ve yolsuzluk’ operasyonlarının ardından yaptığı konuşmalarda ‘İstiklal mücadelesi veriyoruz’ şeklindeki sözlerine de gönderme yaparak şöyle konuştu: “30 Mart yerel seçimleri, işin ehline verileceği, yandaş gözetmeyenler, yetim hakkını koruyanlar, önce memleketim vatandaşım diyenler, milletin tercihi ve Allah’ın yardımıyla iş başına geleceklerdir. Bu seçimler milli iradeye sahip çıkma seçimi değil, belediye başkanı seçme seçimidir. Bu seçimler istiklal mücadelesi seçimi değil. Bizim atalarımız zaten İstiklal Mücadelesi yapmış. Kime karşı yapmış? Haçlılara karşı yapmış. Bugün İstiklal Mücadelesi diyenler, kimi karşılarında düşman görüyorlar bunu açıklamak zorundalar. Müslüman Müslüman’ın düşmanı olmaz.

Bugün İstiklal Mücadelesi diyenler düşmanlarını mutlaka açıklamak zorundalar. Biz SP olarak inancımız ve davamız gereğince yaratılanı yaratandan dolayı severiz. Türk, Kürt, Alevi-Sünni ayrımı yapmadan hepsini kardeşimiz biliriz. Çünkü dinimiz bunu emrediyor. Biz inanıyoruz ki kuvvet ve kudret sahibi yalnızca Cenab-ı Allah’tır ve yalnızca ondan bekleriz. Kim Allah’a güvenirse Allah ona yeter. Biz ona güveniyoruz ve sonucu da yalnızca Allah’tan bekliyoruz”

“Parayı vermekle anket olmaz”

Asiltürk konuşmasının sonunda son günlerde bir siyasi partinin parayla anket yaptırıp Saadet Partisi’nin oylarını kendi hanelerine yazdırarak bunu gazetelerde ilan ettirdiğini ve bu gazeteleri de halka bedava dağıttığını belirterek “Güneş balçıkla sıvanmaz. Saadet Partisi’ni Malatya’da sıfır gösterenler bugün yüzde 25 gösteriyorlar. Çıkın şu milletin içine ve kime oy vereceklerini görün. Birileri Saadet Partisi’nin oylarını kendi hanelerine yazıyorlar, kendi oylarını da Saadet Partisi’nin hanesine yazıyorlar. Biz yakında adil ve adaletli olarak bir anket yapacağız ve bu anketin kopyasını da siyasi partinin il başkanına göndereceğiz. Kendilerinden de rica ediyorum. Bu yayınladıkları anketin altında imzası olan şirketin bir nüshasını da bize göndersinler. Parayı vermekle anket olmaz. Anket insanların gönlünde kalbinde. Sokağa çıkabiliyorlarsa, esnafa gidebiliyorlarsa bu anketin sonucunu göreceklerdir” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Adayı Canbay: Battalgazi’yi 3 T ile yöneteceğiz. Temiz Siyaset-Temiz Yönetim-Temiz Toplum

Asiltürk’ün konuşmasının ardından SP Battalgazi Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Mustafa Canbay bir konuşma yaptı. Milli Görüş’ün 2004 yılında, halkı çöp, çamur ve çukurlardan kurtarmak anlamına gelen 3 Ç ilkeleriyle yöneterek destan yazdığını söyleyen Mustafa Canbay görev gelmeleri halinde kendisinin de Battalgazi’yi Temiz Siyaset-Temiz Toplum-Temiz Yönetim ilkeleriyle, 3 T kuralı ile yöneteceklerini ifade etti.

SP Battalgazi Belediye Başkan Adayı Canbay özetle şunları söyledi:

“Temiz Siyaset: Temel hedefimiz, kimseye hakaret etmeden, aşağılamadan, ötekileştirmeden, belden aşağı vurmadan, ortaya vizyon ve misyon koyarak, Battalgazi’miz için neler yapacağımızı konuşmak ve geleceğimizi inşa etmek olacaktır. Hangi partili olduğuna, bir önceki seçimde hangi partiye oy verdiğine, memleket ayrımı yapmadan, cemaat ayrımı yapmadan 300 bin Battalgaziliyi bir ailenin fertleri olarak görüp, merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın deyimiyle herkesi alnından öpüp bağrımıza basacağız.

Temiz Yönetim: Rüşvetin, adam kayırmanın olmadığı, Battalgazi’mizin tamamını bir aile olarak görüp, ailenin tüm bireylerini de yönetimin içine dahil etmektir, bizim dışımızdaki partilerin, STK’ların ve muhtarlarımızın da görüşlerini alarak hizmet etmek demektir. Makam odasına kamera sistemi kuracağız ve makam odasındaki tüm görüşmeler internet aracılığı ile izlenecektir. Makamda olmadığımız saatlerde ise nerede olduğumuz yine internet aracılığıyla halkımızla paylaşılacaktır. Cumartesi günleri dahil her sabah 8-10 saatleri arası randevusuz vatandaşlarımızı kabul edip sıkıntıları ve önerilerini dinleyeceğiz. Makamda oturan değil halkın içinde olan bir başkan olarak zamanımızın da büyük bölümünü Battalgazi halkı ile birlikte geçireceğiz. İhalelere şeffaflık getireceğiz. İhale odasına kamera sistemi kuracağız ve vatandaşımızın internet üzerinden online takip edebilmesini sağlayacağız. İhale öncesinde belediyemizin önündeki dev ekrandan ihale tarihi ve şartları, sonrasında da ihale sonuçları, kimin, hangi fiyatı verdiği de duyurulacaktır. Hemşehricilik, yandaşlık ve particilik yapılmayacak, tek ölçümüz Battalgazililerin menfaati olacaktır.

Temiz Toplum: Cinayet ve uyuşturucu baskınları, kavgalar ile adı özdeşleşen bir Battalgazi değil efsane hizmetlerle cazibe merkezi haline gelen, sevginin, barışın kardeşliğin kol gezdiği bir Battalgazi oluşturmak demektir. Bu ilkelerimizi önümüze yol haritası olarak koyduktan sonra tüm Battalgazilileri kucaklayacağız.”

SP Genel Başkan Yardımcısı Canbay: En seçkin adaylarla karşınıza çıktık

Basın toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Yaşar Canbay ise ayrımcılık ve partizanlık yapmadan, herkese hizmet götürecek işinin ehli insanları aday göstererek Milli Görüş belediyeciliğinin temel esaslarına uygun olarak bütün Malatya halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin huzuru içinde olduklarını söyledi. Canbay “Malatya kamuoyunun karşısına en bilgili en tecrübeli, en çalışkan ve en dürüst insanları aday olarak çıkarmaya çalıştık. Başka bir partide böyle adaylar varsa çıkarsınlar. Bilen ile bilmeyen bir olmaz. Taşıma su ile değirmen dönmez. Malatya deneme tahtası yapılamaz. Bu işi bilen insana vereceksiniz ve rahat edeceksiniz. Emaneti ehline verdiğimiz için içimiz rahattır. Teşkilat olarak görevimizi yerine getirdik ve en seçkin adaylarla karşınıza çıktık” diye konuştu.

Erkal: Ankara’da çalarak, Malatya’da oynayarak hizmet yapılmaz

Basın toplantısında son olarak konuşan SP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Münir Erkal ise, Mustafa Canbay’ın halka önemli taahhütlerde bulunduğunu belirterek, “Mustafa Canbay kardeşim konuşmasında 24 saat kesintisiz hizmet dedi. Ben bu hizmetleri yapabilmesi için Allah yar ve yardımcısı olsun, Allah ona bu kudreti nasip etsin diyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Hizmetin laf ebeliği ile yapılamayacağını kaydeden Erkal, “ Hizmet sloganla olmaz. Laf ebeliği ile yandaş, yalaka mantığı ile olmaz. Ankara’da talimat ile hizmet olmaz. Ankara’da çalarak, burada oynayarak hizmet olmaz. Birilerinin etekleri altına saklanarak hizmet olmaz. Allah’tan korkun. Bu millet hizmet bekliyor. Hizmet irade işidir. Bu heyecanı duyacaksınız hesap verme şuuruna sahip olacaksınız. İnsanımızla bir güven ve gönül köprüsü kuramazsanız hizmetleri inşa edip hayata geçiremezsiniz. Bu samimiyetle yapılır. Bu milletin kaynaklarını, zamanını çar çur etmeyin. Gidin işinize gücünüze bakın. Malatya’nın zamanın çalmayın” diye konuştu.

HABER-FOTO: Güler HAZAR, yenimalatya.com.tr- malatyahaber.com