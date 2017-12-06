Yalçın Ayhan’a Af Çıkabilir

Beşiktaş ile oynanan karşılaşma sonrası süresiz kadro dışı bırakılan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan’ın durumu, yönetim kurulu toplantısı sonrası netleşecek.

Süper Lig Evkur Yeni Malatyaspor’da 13.haftada Malatya’da Beşiktaş ile oynanan karşılaşma sonrası süresiz kadro dışı bırakılan stoper Yalçın Ayhan, Malatya’ya dönerek Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Göztepe ile hafta sonunda oynanacak olan lig karşılaşmasının hazırlıkları sürerken, kadro dışı bırakılmadan önce takımın kaptanlığını yapan Yalçın Ayhan, bir haftalık izninin sona ermesinin ardından Malatya’da takımdan ayrı olarak çalışıyor.

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Takımdan ayrı olarak A takımın çalıştığı sahada çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin durumuyla ilgili yönetimin bir araya gelmesi bekleniyor. Uzun süre ulusal ve yerel medyanın gündemini meşgul eden konuyla ilgili adımların atılması an meselesi.

Teknik Direktör Erol Bulut, Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılması konusuyla ilgili “Verilen karar başkan, yönetim ve Yalçın arasında, biz işimize devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Başkan ve yönetim bu kararı verdi. İki tarafın arasında olan bir mesele. Başkanımız konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Karara saygı duymamız lazım” açıklamasının ardından gözler yönetimin vereceği karara çevrildi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in tecrübeli stoperin menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, tarafların uzlaşmaya yakın olduğu gelen haberler arasında. Konuyla ilgili yönetim kurulunun toplanarak, tecrübeli oyuncuyla ilgili son kararı vermesi bekleniyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi