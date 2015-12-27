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Yale’li Prof.’dan Konferans

Yale’li Prof.’dan Konferans
  • 27.12.2015
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ABD’deki Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi hocalarından Prof.Dr. Shyam Sunder, Perşembe günü İnönü Üniversitesi’nde bir konferans verecek.

İnönü Üniversitesi öğretim görevlilerinden Hakan Erkuş, 27 Kasım Perşembe günü saat 15.30’da başlayacak olan Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konferansla ilgili “Dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri olan Amerika’daki Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Shyam SUNDER Üniversitemizde “YALE ÜNİVERSİTESİNDE İŞLETME ve MUHASEBE EĞİTİMİ” konulu bir konuşma yapacaklardır.”dedi.

SUNDER KİMDİR?
Yale Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Sunder muhasebe ve finansman alanında ünlü teorisyenlerden biridir.

Dünyanın en önemli muhasebe, ekonomi ve finans dergilerinde yayımlanmış olan 150den fazla makalesi ve önde gelen yayınevlerinde basılmış 6 adet kitabı bulunmaktadır.

Amerika Muhasebeciler Birliğinde başkanlık yapmış ve birçok ödül kazanmıştır.

Prof. Sunder halen Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Ekonomi bölümünde Muhasebe ve Kontrol, Finansal Hileler, Deneysel Ekonomi, Yönetsel Kontrol ve Stratejik Finansal Kararlar derslerini vermektedir.

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