Yalınkaya’ya Asfalt Yol

Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya mahallesinde (köyünde) asfaltlama çalışması yapıyor.

Akçadağ’ın batısında Ankara asfaltı güzergahında bulunan Yalınkaya ana yolu ile mahalle içi sokak yolları sathi asfaltla kaplandı. 8.5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla mahallenin ulaşım sorunu çözüldü.

Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Yalınkaya mahallesinde dar olan 5.5 kilometrelik yolu, 3 metre genişliğinden 7 metreye çıkarmıştı. Genişletme çalışmalarının ardından yolda altyapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonu ile beraber yolu da asfaltladı.

Mahallelerinde yapılan çalışmadan son derece memnun olduklarını belirten Yalınkaya mahalle halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Yollarının önceki halinin berbat olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Mahallemiz, Malatya kent merkezine uzak bir yer değil. Önceki yolumuz çok dardı. Bir araç geçtiğinde diğer yönden gelen araç o aracın geçmesi için beklerdi. Yolumuz ilk olarak bu sıkıntıdan kurtarıldı. Şimdi karşılıklı gidip gelinebiliyor. Sel sularının geldiği noktalara beton büzler konuldu. Şimdi yolumuz asfaltlanıyor. Yolumuz güzel oldu. Kış şartları bu yolda aman vermezdi. Bu yıl bu sorunu yaşamayacağız. Büyükşehir Belediyemiz bizi burada unutmadı. Hizmeti getirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.

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