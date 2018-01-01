Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya’da 40 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Uzun süre önce boşandığı öğrenilen kadının cenazesine ise ne eski eşi ne de akrabaları sahip çıktı.

Kırçuval Mahallesi Otçu Sokağı’ndaki bir apartmanda yaşayan Fatma T.’den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis lambaları açık olan eve itfaiye yardımı ile girince kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tespitte kadının günler öncesinden öldüğü belirlenirken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının uzun süre önce boşandığı ve bir çocuğu olduğu öğrenilirken, çocuğun ise çocuk yetiştirme yurdunda olduğu belirtildi.

Nöbetçi savcı, olay yerinde inceleme yaparken, polis ölen kadının ayrıldığı eşi ve akrabalarına telefonla ulaştı ancak hiçbiri cenazeyi sahiplenmedi.

Mahalle sakini Nurgül Tatar, , “Antalya’da yaşayan annesine haber verdik ancak ‘hava şartları el vermiyor, gelemem’ diyerek telefonu yüzümüze kapattı.” dedi.

Ölen kadının komşuları, en son kendisini Cumartesi günü gördüklerini belirterek, kadının ilaç kullandığını ve madde bağımlısı olduğunu iddia etti. Kimsenin sahiplenmediği kadının cenazesi ise komşuların ve polislerin yardımı ile cenaze aracına taşınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kadının ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

iha- AA