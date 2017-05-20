Yalvaç ve Turakoğlu Ailelerinin Mutlu Günü

malatyahaber.com yazarlarından Avukat Eralp Yalvaç ile Avukat Gizem Turakoğlu, İstanbul ve Malatya’da düzenlenen törenlerle yaşamlarını birleştirdiler.

malatyahaber.com kurucu editörlerinden İsmet Yalvaç’ın oğlu olan Avukat Eralp Yalvaç ile meslektaşı Avukat Gizem Turakoğlu’nun nikah törenleri İstanbul’da, düğün törenleri ise Malatya’da yapıldı.

İSTANBUL’DA NİKAH..

İstanbul Barosu avukatlarından olan Eralp Yalvaç ile Gizem Turakoğlu’nun nikahları İstanbul Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından kıyıldı.

Çiftin aile ve yakınları ile konukların katıldığı nikahta şahitlikleri AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı ve Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdi, Avukat Meral Akpınar, Kaptan Pilot Kemal Suat Yalvaç yaptılar.

Küçükçekmece Belediye Nikah Sarayı’ndaki tören, nikahtan sonra verilen kokteyl ile sona erdi. AKP Malatya eski Milletvekili Ömer Faruk Öz de, çifti tebrik için Nikah Sarayı’na geldi ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle kısa süre kalabildi.

MALATYA’DA DÜĞÜN..

Genç çiftin düğün törenleri ise Malatya Saray Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düğüne; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya eski belediye başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu, Yalvaç ve Turakoğlu ailesi mensupları, aile yakınları ile davetliler katıldılar.

Mevlid okutulmasıyla başlanan düğün, müzikli eğlence ile devam etti.

Konuklarını kapıda karşılayan aile büyükleri ve genç çift, tebrikleri kabul ettiler ve konukları birlikte uğurladılar.

malatyahaber.com ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

FOTOĞRAFLAR: Metin KAYA (İstanbul)- Ferdi DURDU (Malatya)

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