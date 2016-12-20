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Malatya Haber -

Yangın Hasara Yolaçtı

Yangın Hasara Yolaçtı
  • 21.12.2016
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Zapcıoğlu Caddesi’ndeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu,.

Olay, Hacı Abdi Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi üzerinde tek katlı bir ahşap evde meydan geldi.  Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri  yangına müdahale ederek kontrol altına alıp tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle 112 acil servis ambulansı da olay yerinde hazır bekledi.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Ramazan KESKİN diyor ki:
    21 Aralık 2016, 08:42

    Bu kış günü, Allah yardımcıları olsun. Allah kimseyi aç ve açıkta bırakmasın.

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