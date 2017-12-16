Yangında Hasar Oluştu

Yeşiltepe’de çıkan yangında kerpiç ev alevlere teslim oldu. Yangında maddi hasar oluştu.

Yangın; Yeşiltepe Atatürk Mahallesi Gökkubbe Sokak üzerinde bulunan Ali Kapıkaya’ya ait bir kerpiç evde meydana geldi.

Vatandaşların sabaha karşı çıkan yangını fark ederek, olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Evde bulunan aile ise vatandaşların yardımı ile tahliye edildiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, evin kerpiç olması nedeniyle yangının büyümesi ve çevreye sıçraması ihtimali üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, yangını kontrol altına aldılar.

Yangın tamamen söndürülürken, kerpiç evde büyük maddi hasar oluşurken, bitişiğinde bulunan Zafer Koç’a ait evin ise çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com