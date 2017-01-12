Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “AK Parti yangından mal kaçırır gibi anayasayı değiştirmek istiyorlar” dedi.

Parti binasında gerçekleştirilen ilçe başkanları toplantısında konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, gündeme ilişkin değerlendirme de bulundu.

Kiraz, ”Dün TBMM’de yaşananlar 3. dünya ülkeleri meclislerinde bile yaşanmaz. Yangından mal kaçırır gibi anayasayı değiştirmek istiyorlar. Ne aceleniz var? Nereye yetişeceksiniz? Kime söz verdiniz? Bu anayasa değişikliğinin meclisten geçeceğini düşünmüyoruz. Şayet meclisten geçse bile halkın tokadı hazır bir şekilde bekliyor. Sağcısı da, solcusu da, Alevi’si de, Sünni’si de, Türkü de Kürdü de bu anayasa değişikliğine, tek adam zihniyetine, parlamentoyu ortadan kaldıracak düzene karşı. Halkımızın arasında dolaşıyoruz. Türkiye’yi en az 100 yıl geriye götürecek değişikliğe hayır diyeceklerini söylüyorlar. Hayır’da hayır vardır diyorlar. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Dolar, altın ve euro tarihi rekorlarını yeniliyor. İflaslar başladı. Esnaf perişan. Dolar borcu olan vatandaşlarımız kara kara düşünüyor. Ülke kan gölüne dönmüş. Her şehirde canlı bomba alarmları veriliyor. Neredeyse her eve bir şehit gelir oldu” şeklinde konuştu.

iha