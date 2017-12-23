Yangınlarda Kundaklama Şüphesi

Akçadağ ilçesine bağlı kırsal mahallelde (köyde) 24 saat içerisinde yazlık olarak kullanılan 3 evde yangın çıktı. Yangınların kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınlar, Akçadağ ilçesinin Keller Mahallesinde meydana geldi. İlk olay; 22 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir İtfaiye ekipleri, kimsenin yaşamadığı evde çıkan yangını söndürdü. 23 Aralık cumartesi günü ise aynı mahallede peş peşe 2 ayrı evde daha yangın ihbarı yapılması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kimsenin yaşamadığı evlerde maddi hasar oluştu ve kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşların yaz aylarında gelip kaldığı ve kış aylarında ise boş kalan evlerin peş peşe yanması üzerine Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yangınların kundaklama sonucu çıkartılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com