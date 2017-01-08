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Malatya Haber -

Yangınzede Mersedes Kadir’in Eşyaları Yenilenecek

Yangınzede Mersedes Kadir’in Eşyaları Yenilenecek
  • 08.01.2017
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Tecde Mahalle muhtarı Ali Yiğit, Mersedes Kadir olarak tanınan Fatih Kaydı’nın evinde, Cuma gecesi çıkan yangınla ilgili olarak İHA’ya yaptığı açıklamada, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen eşyaların Yeşilyurt Belediyesi Temizlik işleri tarafından evden çıkartıldığını ifade etti.

Yiğit, yeni eşyaların temini için ise Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gerekli müracaatların yapıldığını, yeni eşyaların hafta içerisinde getirileceğini söyledi.

Yangından dolayı evi büyük hasar gören Mersedes Kadir ise “Yangınla birlikte takım elbiselerim de yandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı  bana bir takım elbise de alsın” dedi.

Malatya’nın renkli simalarından ‘Mersedes Kadir’ olarak tanınan Fatih Kaydı’nın Tecde Mahallesi Musa Sokak’ta ailesine ait evde gece  küçük çaplı yangın çıkmıştı. Mersedes Kadir ve ailesinin olmadığı sırada çıkan ve komşular tarafından fark edilen yangın büyümeden Malatya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın sonucu evdeki eşyaların tamamının kullanılamaz hale gelmişti.

iha

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