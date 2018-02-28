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Malatya Haber -

Yankesicilik ve Hırsızlıktan 4 Gözaltı

Yankesicilik ve Hırsızlıktan 4 Gözaltı
  • 01.03.2018
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Malatya’da yankesicilik olayına karışan 1 şüpheli ile birlikte hırsızlık olaylarının 3 şüphelisi Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre;  merkez otobüs duraklarında bir vatandaşın bin 500 TL’sini, bir başka vatandaşın da 3 bin 460 TL parasını yankesicilik suretiyle çalan K. Y.  adlı şüpheli  Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yan- Dol) Bürosu  ekiplerince çevredeki işyerlerinin güvenlik Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüpheli K.Y.’nin dolandırıcılık ve yankesicilikten 20 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Mimar Sinan Caddesi üzerinde 3 ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen M.Y. adlı şüpheli Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli ile birlikte çalmış olduğu malzemelerde ele geçirildi.

Öte yandan, Malatya’da 44 ER 013 ve 02 FD 341 plakalı araçlar ile  44 HC 839 plakalı motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak  yapılan çalışmada  T. K.  ve A.T. adlı şüpheliler  Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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