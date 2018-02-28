Yankesicilik ve Hırsızlıktan 4 Gözaltı

Malatya’da yankesicilik olayına karışan 1 şüpheli ile birlikte hırsızlık olaylarının 3 şüphelisi Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre; merkez otobüs duraklarında bir vatandaşın bin 500 TL’sini, bir başka vatandaşın da 3 bin 460 TL parasını yankesicilik suretiyle çalan K. Y. adlı şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yan- Dol) Bürosu ekiplerince çevredeki işyerlerinin güvenlik Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüpheli K.Y.’nin dolandırıcılık ve yankesicilikten 20 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Mimar Sinan Caddesi üzerinde 3 ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen M.Y. adlı şüpheli Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli ile birlikte çalmış olduğu malzemelerde ele geçirildi.

Öte yandan, Malatya’da 44 ER 013 ve 02 FD 341 plakalı araçlar ile 44 HC 839 plakalı motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada T. K. ve A.T. adlı şüpheliler Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com