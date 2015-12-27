‘Yapacağımın Sözünü Veririm’

AKP’nin milletvekili aday adaylarından İnşaat Mühendisi Yaşar Bulgurlu Arguvan ve Arapgir ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bulgurlu’nun basın bürosundan yayınlanan bülten şöyle:

“Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Yaşar Bulgurlu, Arapgir ve Arguvan Ak Parti İlçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Arapgir ziyaretinde Ak Parti İlçe Başkanı K. Mehmet Tümer ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Arguvan ziyaretinde de Ak Parti İlçe Başkanı Turan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.

Ziyaretler sırasında Bulgurlu, ilçelerdeki sıkıntıları sordu. İlçe teşkilatlarındaki gençleri dinleyen Bulgurlu, gençlerin işsizlikten şikâyet etmeleri ve çalışacak bir işletmenin olmadığını söylemeleri üzerine şu açıklamayı yaptı: öncelikle şunu belirteyim; ben, yapabileceğim sözleri verme taraftarıyım. Nasip olur da Malatyayı mecliste temsil etme fırsatı bulabilirsek, işsizliği çözmek için gelip burada fabrika açacağım diye söz veremem. Ancak şu sözü verebilirim; ilçelerin kaymakamlık, belediye, ilçe teşkilatlarıyla, KOSGEB ve İŞ-KURla koordineli olarak çalışıp iş adamlarımızı buraya yönlendirerek ve destekleyerek ilçelerimizin işsizlik sorununu çözebiliriz. İşletmeci arkadaşlarımızın ilçelere gelerek işletme açmaları, onların da kendilerini daha iyi geliştirip ve daha fazla verim alabileceklerine canı gönülden inanıyorum.

İlçe başkanları, Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Yaşar Bulgurlunun ilçelerine gelerek kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler ve çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar dilediler.”