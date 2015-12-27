“Yapay Gündemle Oyalıyorlar”

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Filistin, Mısır ve Suriye’deki cenazeler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, İslam ülkelerinde meydana gelen olaylara tepki gösterildi.

Malatya merkez Yeni Cami’de, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde Anadolu Gençlik Derneği Şubesi Dış İlişkiler Sorumlusu Ünal Yavuz, bir basın açıklaması yaptı.

Ünal açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizde ana haber bültenleri ve bu eksende kurgulanan bazı televizyon dizileri ile oluşturulan yapay gündemlerle milyonlarca insan oyalanmaktadır. Ülkemizin düzlüğe çıkmasına, insanların gerçek problemlerinin çözülmesine zerre kadar bir katkısı olmayacak işlerle zihinler meşgul edilmektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde ve özellikle de İslam coğrafyasında yaşanan acılar, yitirilen insanlar, akan kan ve dökülen gözyaşı gazetelerin dış haberler sayfasında kibrit kutusu kadar bir alanda sıradan haberler olarak verilmektedir. İnsan olmanın bir gereği olarak, üzerimizde eksik edemeyeceğimiz sorumluluklarımız vardır. Bugün İsrail yine Gazze’yi bombalamaya, Lübnan’da bir patlamada çok sayıda insan hayatını kaybetmeye, Irak’ta bombalı saldırılar rutine bağlanmaya, Suriye’de masum insanların kanı dökülmeye devam ediyorsa, Yemen’de şiddet olayları yaşanıyorsa, Somali’de belirsizlik devam ediyorsa, fındık kabuğunu doldurmayan meseleleri gündem yapmak elbette bu olayların arkasındaki güçlerin işine yaramaktadır.”

Açıklamanın ardından yaklaşık 500 kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı, Evrensel Hafızlar Derneği Şube Başkanı Abdulsebur Eyiol tarafından kıldırıldı.

Gıyabi cenaze namazına bir grup kadın da katılarak namaz kıldı.