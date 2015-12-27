‘Yapı Denetiminde Herşey’

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Malatya Şubesi tarafından 2011 yılından itibaren uygulanması yasal zorunluluk hale getirilen Yapı Denetimi uygulamasına açıklık getirmek için bir seminer düzenlendi.

11 Mart Cuma günü Belediye konferans Salonunda gerçekleştirilecek ve konunun uzmanı Yüksek Mühendis Mimar Bülend Ceylan tarafından verilecek seminer için Mimarlar Odası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 2001 yılından beri 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu gereği, 19 pilot ilde uygulanan yapı denetimi, 2011 yılı itibariyle Türkiyede bütün illerde uygulamaya konuldu.

2011 yılı başında Malatyada da uygulamaya konulan yapı denetimi, beraberinde bilinmezlikleri de getirdi. 2 aydır yürürlüğe giren kanun göre, ilimizde uygulama henüz fiili olarak başlamamış durumda.

Konuyla ilgili belirsizlikleri gidermek açısından, Mimarlar Odası Malatya Şubesi , Yapı Denetimi Hakkında Herşey konulu bilgilendirme semineri düzenliyor. Resmi kurumlarda ve serbest çalışan Mimar, Mühendis, Müheahhitler ve yapı sektörü ile ilgili kişilerin katılımının beklendiği seminer, 11 Mart günü saat 13:30  17.00 arasında Belediye Konferans Salonunda yapılacak.

Konunun uzmanı Y.Müh. Mimar Bülend Ceylan ın sunumunu gerçekleştirdiği seminerde, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu , Yönetmelikleri ve uygulamalarını içeren bilgilendirme yapılacak ve katılımcılar da konu ile ilgili sorularına cevap bulacaklar. İfadelerine yer verildi.