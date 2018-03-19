“Yapmak İstediğimiz Standardı Biraz Daha Yükseltmek”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, ” İstikrarın yakalanması, koalisyon dönemlerinin olamaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde şuan için yapmış olduğumuz düzenlemeler geçen yıl 16 Nisan’da kabul gördü. 2019 yılında hem yerel seçimler hem de akabinde ki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunların geçerli olması kaydıyla ittifak yasasını onayladık” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında İnönü Caddesi esnaflarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, öneri, istek ve talepleri dinledi.

Esnafların yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunan AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, esnafların kadirşinaslığının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Milletvekili Şahin, esnaflardan bugüne kadar aldıkları desteğin katlanarak devam ettiğine dikkat çekti.

Mehmetçiğin Afrin’de terör örgütlerinin yok edilmesine yönelik kahramanca bir mücadele verdiğini ifade eden Şahin, “O mücadele esnaflarımız tarafından da destekleniyor. Esnaflarımızın dualarıyla inşallah Mehmetçiğimiz daha da güçlü bir şekilde o bölge mazlumlarının hakları iade edilene kadar mücadelemiz devam edecek. Amacımız hem sınırımız içerisinde hem de sınırlarımızın dışında olan bütün ümmetin yaşamış olduğu coğrafyalarda huzurun, refahın, barışın ve kardeşliğin tesis edilmesidir. O bölgede yaşayan insanlarımıza hayatı dar, zindan eden başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere PKK, YPG, PYD terör örgütlerinin yapmış oldukları tahribatı da inşallah yine biz Türkiye’deki vatandaşlar olarak onarmaya çalışıyoruz. Gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerinin oradaki yaşayan insanlarımıza ulaştırılması noktasında sivil toplum örgütlerimizin inanılmaz katkıları var. Alan eli veren elle buluşturuyorlar. Vatandaşımızın bu noktada verdiği sınavı önemsiyoruz” dedi.

Şahin, mecliste de mutad çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“İttifaklarla alakalı yasa tasarısını onayladık. Burada yapmak istediğimiz; ülkede yine iç siyasetinde biraz daha standartlarını yükseltmek. İstikrarın yakalanması, koalisyon dönemlerinin olamaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde şuan için yapmış olduğumuz düzenlemeler geçen yıl 16 Nisan’da kabul gördü. 2019 yılında hem yerel seçimler hem de akabindeki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunların geçerli olması kaydıyla ittifak yasasını onayladık. Muhalefet birçok sıkıntıyı gündeme getirmeye çalışıyor. Ortada bir yüzde 10’luk baraj var. Bu yüzde 10’luk barajın yüzde 1’lik, 2’lik bile oy almış alan siyasi partilerimizin de mecliste temsil edilmesi için ittifakları kabul ettik.”

Büten- malatyahaber.com