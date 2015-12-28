Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenlendi. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından oluşturulan Battalgazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ise, ilk konserini vermiş oldu.

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Yar Dilinden Gönül Teline” adlı konser gerçekleştirildi. Konseri izlemeye, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Derviş Özbay, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Murat Gülmüş, bazı sivil toplum kuruluşları, ağırlıklı bayanların yer aldığı çok sayıda vatandaş katıldı. Burada ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla “Yar Dilinden Gönül Teline” adlı konser düzenlediklerini belirterek, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını söyledi. Başkan Gürkan, kadına yönelik şiddete her zaman karşı olduklarını belirterek, kadınlara şiddetsiz, sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu. Battalgazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu’nun kurulmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu’nun birbirinden güzel eserleri Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve programa katılanlar için seslendireceğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılış konuşmasının ardından Battalgazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel türküleri seslendirdi. İlk konserini Şef Ferda Çelik yönetiminde veren Battalgazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, salonda bulunan herkes tarafından tam not aldı.

Konser sonrası Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Derviş Özbay, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve geceye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdimin bulundu.

Gecede ayrıca Battalgazi Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Ferda Çelik’in doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Konser, toplu fotoğrafın ardından sona erdi.