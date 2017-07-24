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Malatya Haber -

Yaralı Müdüre Cerrahi Operasyon

Yaralı Müdüre Cerrahi Operasyon
  • 24.07.2017
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Konak (Banazı) Mahallesi’ndeki bahçe evinin inşaatında merdivenden düşerek yaralanan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit’in sağlık durumunun iyiye doğru gitmekte olduğu bildirildi.

Olay, Macit’in 23 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’ndeki bahçesinde meydana gelmişti. Bahçeye yapılmakta olan ev inşaatında merdivenden düşen İl Müdürü Vekili Tahir Macit, başında, omuzunda ve kollarında oluşan kırıklar nedeniyle ciddi bir şekilde yaralanmıştı.

İlk müdahalesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan, daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevkedilen Macit, yoğun bakıma alınmıştı.

Vücudundaki kırıklar nedeniyle Pazartesi günü ameliyata alınan ve bilinci yerinde olan Macit’in ameliyatının iyi geçtiği, sağlık durumunun düzelmekte olduğu bildirildi.

Macit’in bir süre daha  hastanede tutulacağı bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Banazılı Mehmet dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 00:29

    Çok geçmiş olsun Tahir Bey Allah’tan acil şifalar dilerim.

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