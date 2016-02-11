Yaralı Puhu Kuşuna Doku Nakli

Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayağındaki sakatlık nedeniyle uçmakta zorlanan yaralı puhu kuşunun ayağına “doku nakli” yaptı.

Yeşilyurt’ta duyarlı vatandaşlar tarafından ayağı kırık halde bulunan yaralı puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yaralı Baykuşu vakit kaybetmeden Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı kuşa anında müdahale eden ekipler kuşun kırık ayağına cerrahi müdahalede bulundu. Baykuşun ayağındaki kırığı tedavi etmek için vücudunun başka bir bölgesinden parça alarak “doku nakli” yaptı. Başarılı bir operasyonla tedavisi tamamlanan baykuş eski sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.

Veteriner İşler Müdürü Abuzer Karataş yaptığı açıklamada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden kliniklerine getirilen yaralı kuşun Baykuşgillerden puhu kuşu olduğunu belirterek, “Bu kuşlar kendi türlerinin en iri olanlarıdır. Daha çok gece avlanan puhu kuşları, ekolojik dengeyi koruma yönünden de çok önemlidir. Bu kuşlar genelde kayalık ve dağlık bölgelerde yaşarlar. Yaptığımız tedavide baykuşun ayağında doku kaybı olduğunu tespit ettik. Kırık olan ayağa cerrahi müdahalede bulunduk. Vücudunun değişik bölgelerinden aldığımız parçaları doku kaybı olan bölgeye uyguladık. Tedavi başarılı geçti. Kısa zamanda iyileşeceğini ve doğaya salınacağını belirtmek istiyorum” dedi.

Veteriner İşler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, yaralı puhu kuşuna uygulanan “doku nakli” operasyonunu yerinde takip ederken, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, “Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü personeli tarafından Veteriner İşler Müdürlüğümüze getirilen puhu kuşuna Veterinerlik Müdürlüğümüz tarafından gerekli cerrahi müdahalede bulunuldu. Puhu kuşunun ayağında tespit edilen sakatlığı gidermek için ekiplerimiz tarafından uygulanan doku nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Değerli ekip arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Puhu kuşunu eski sağlığına kavuşmasından sonra Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze teslim edeceğiz” dedi.

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