Yaratık
Prometheus’un yolculuğunun ardından Covenant adlı gemiyle yeni bir ekip, uzayın derinliklerine doğru yeniden yola çıkar. Varolduğunu bilmedikleri bir gezegene varırlar, ancak burada tehlikeli yaratıklar ve daha önceki Prometheus seyahatinden sonra burada kalmış David’le karşılaşacaklardır.
Prometheus’un başrol oyuncuları Michael Fassbender ve Noomi Rapace, devam filmi Alien: Covenant’ta da seyircinin karşısında olacak.
Vizyon Tarihi: 12 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim , Macera
Süre: 122 Dak.
Yönetmen : Ridley Scott
Oyuncular : Michael Fassbender , Katherine Waterston , Billy Crudup , Danny McBride , Demián Bichir
Senaryo : Michael Green , Jack Paglen
Yapımcı : Ridley Scott , Walter Hill
Diğer Adı : Prometheus 2
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