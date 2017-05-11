Prometheus’un yolculuğunun ardından Covenant adlı gemiyle yeni bir ekip, uzayın derinliklerine doğru yeniden yola çıkar. Varolduğunu bilmedikleri bir gezegene varırlar, ancak burada tehlikeli yaratıklar ve daha önceki Prometheus seyahatinden sonra burada kalmış David’le karşılaşacaklardır.

Prometheus’un başrol oyuncuları Michael Fassbender ve Noomi Rapace, devam filmi Alien: Covenant’ta da seyircinin karşısında olacak.

Vizyon Tarihi: 12 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim , Macera

Süre: 122 Dak.

Yönetmen : Ridley Scott

Oyuncular : Michael Fassbender , Katherine Waterston , Billy Crudup , Danny McBride , Demián Bichir

Senaryo : Michael Green , Jack Paglen

Yapımcı : Ridley Scott , Walter Hill

Diğer Adı : Prometheus 2

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