‘Yarbayın Katilini İran Öldürdü’

Öldürülen PJAK’ın 2 numaralı ismi Kavyan’ın, Erzincan Kemah’ta Yarbay Mikdat Şamdancı ve 8 askerin şehit olduğu mayınlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



Sabah gazetesi’nden Özgür Cebe’nin haberine göre, İran’ın geçen çarşamba öldürüldüğünü açıkladığı PJAK’ın 2 numaralı ismi Mecid Kavyan’ın 3 yıl önce Erzincan’ın Kemah ilçesinde aralarında Yarbay Mikdat Şamdancı’nın da bulunduğu 9 askerin şehit edildiği mayınlı saldırının faili olduğu ortaya çıktı. Bu arada PJAK’ın lider kadrolarının büyük kısmını Türkiye’ye gönderdiği öğrenildi. İran, geçen çarşamba Kürdistan Özgür Yaşam Partisi’nin (PJAK) 2 numaralı ismi İran uyruklu ‘Simko Serhıldan’ kod adlı Mecid Kavyan’ı Kotaman bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, Mecid Kavyan’ın öldürülmesiyle büyük darbe alırken, Kavyan PJAK’ın son 4 yılda öldürülen ikinci lideri oldu. PJAK’ın genel sorumlusu ve aynı zamanda Batı Azerbaycan Eyaleti Kuzey Bölgesi sorumlusu Erzurum nüfusuna kayıtlı Dr. Afat kod adlı Eşref Karabakan, 23 Şubat 2007’de İran’ın Urumiye kentinde 15 PKK’lı ile birlikte öldürülmüştü.



YARBAY ŞEHİT OLMUŞTU

Mecid Kavyan’ın, PKK’nın “Dersim sahası” adını verdiği Tunceli-Karadeniz kırsalında da uzun yıllar faaliyet yürüttüğü ve Karadeniz açılımından sorumlu olduğu ortaya çıktı. Kavyan’ın, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı PKK’lı Mizbah Ezer ile birlikte 9 Ağustos 2008 günü Erzincan’ın Kemah ilçesinde aralarında Yarbay Mikdat Şamdancı’nın da bulunduğu 9 askerin şehit edildiği mayınlı saldırının faili olarak savcılık kayıtlarında arandığı ortaya çıktı. Mecid Kavyan ile Mizbah Ezer’in 2010 yılının eylül ayında Kuzey Irak’a çekildikleri bildirildi.



KIŞIN TUNCELİ, YAZIN KARADENİZ

Hakkında Erzurum ve Malatya Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yakalama emri bulunan Kavyan’ın Tunceli kırsalında “Karadeniz Açılım Eyaleti” adı verilen 42 kişilik grubun sorumlusu olduğu genellikle Tunceli Mercan Dağlarında faaliyet gösterdiği, yaz aylarında ise Karadeniz bölgesine sızdıkları ortaya çıktı.



‘APE HÜSEYİN’ KARARGÂH SORUMLUSU

Sayıları 2 bini bulan PJAK’ın askeri kolu HRK, lider kadrosunda büyük bir rotasyona gitti. PKK’nın son yapılanmasıyla ilgili hazırlanan fezlekede, PJAK’ın genel ana karargâh sorumluluğuna Dağlıca ve Aktütün karakol baskınları yapan ‘Ape Hüseyin’ kod adlı Kadri Çelik’in getirildiği bildirildi. Asteğmenlik yaparken TSK’dan firar edip, 1989’da PKK’ya katılan Kadri Çelik, Şırnak’ın Gabar Dağı’nda polis Hakan Açıl’ın kaçırılması talimatını da vermişti. Çelik’in, PKK’nın silahlı kanadı HPG Askeri Konsey üyeliğinden alınarak PJAK ana karargâh sorumluluğuna getirildiği bildirildi. Örgütün genel sorumlusu Amed Malazgirt’in ise Siirt ve Şırnak kırsalının sorumlusu olarak Gabar Dağı’na, PJAK’ın yöneticilerinden İrfan Amed kod adlı PKK’lının da Diyarbakır- Bingöl-Erzurum-Batman-Bitlis kırsalını kapsayan bölgeye sorumlu düzeyde gönderildiği ifade edildi. PJAK koordinasyon üyesi olan Muhammet Guyi kod adlı PKK ise Hakkâri bölge sorumlusu oldu. Guyi Hakkari Çukurca’da 9 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırı emrini verdiği ortaya çıkmıştı.



YARBAY MALATYA’DA DEFNEDİLMİŞTİ..

Bu arada, Erzincan’daki saldırıda şehit edilen askerlerden Yarbay Mikdat Şamdancı, aslen Ankaralı olmasına karşın, Malatyalı eşi Dr. Emine Şamdancı’nın isteği üzerine Malatya Şehitliği’nde toprağa verilmişti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Emine Şamdancı da, 12 Haziran seçimleri öncesinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuş, ancak 6 kişilik aday listesine girememişti.

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