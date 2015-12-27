Yardımcı Antrenör Kursu Açılacak



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep ve Edirne illerinde Judo 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu’nun açılacağı duyuruldu.



İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Judo 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu Gaziantep’ de, 2. Kademe Antrenörlük Kursu ise 28 Kasım – 13 Aralık 2011 tarihlerinde Edirne’de açılacaktır. Türkiye Judo Federasyonun 2011 yılı faaliyet programında yer alan, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 29 Kasım – 10 Aralık 2011 tarihlerinde Gaziantep’de 2. Kademe Antrenörlük Kursu ise 28 Kasım – 13 Aralık 2011 tarihlerinde Edirne’de açılacaktır” denildi.



Teknik şartların Judo Federasyonun www.judo.gov.tr resmi internet sitesinden öğrenilebileceği duyuruldu.

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