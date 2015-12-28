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Malatya Haber -

Yardımcı Antrenör Kursu

Yardımcı Antrenör Kursu
  • 28.12.2015
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Malatya’da 1. kademe yardımcı antrenör kursunun açılacağı kaydedildi. 

Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Malatya da 1. kademe yardımcı antrenör kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyen öğretmenler [email protected] adresine Adı Soyadı ve Telefon bilgileri ile “1. Kademe antrenör kursuna katılmak istiyorum” ifadesini yazacaklar. kursa yeterli başvuru olduğu takdirde mail adreslerinden bilgi verilecektir” denildi.

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