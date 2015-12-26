Yardımsevenler’de Kongre..

Yardımsevenler Derneği Malatya Şubesi’nin genel kurulu yapıldı, başkanlığa tekrar Ayten Kılıçaslan (üstteki fotoğrafta) seçildi.

Yardımsevenler Derneği’nin genel kurul toplantısı, derneğin Atatürk Kız Lisesi karşısındaki bürosunda yapıldı. Avukat İzzet Ünsalan’ın divan başkanlığını yaptığı toplantıda Dernek Başkanı Ayten Kılıçaslan, 2007 yılında 90 öğrenciye burs sağladıklarını ve bunun için 55 bin 600 YTL bir kaynak kullandıklarını söyledi.

2007 yılının dernek çalışmaları açısından çok yararlı geçtiğini söyleyen Kılıçaslan, Kız Yetiştirme Yurdu’nda kafeterya ve ortak kullanım alanlarının teşrif edildiğini aktararak, yine Kız Yetiştirme Yurdu’ndaki tüm odaların başlatılan kampanya ile yeniden donatıldığını anlattı.

90 öğrenciye aylık burs verdiklerini ve bu yıl burs miktarını 100 YTL’ye çıkarttıklarını belirten Kılıçaslan, fakir durumdaki ailelere bin adet ayakkabı dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

Yapılan seçimde tek liste ile aday olan Ayten Kılıçaslan, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kuruluna ise Emine Taşçı, Tükel Topgül, Elif Aktan, Mürüvvet Cırpıcı, Feray Dağdeviren, Öznur Çalık, Fezanur Şavata ve Belgin Tahtalı seçildiler. Denetim kuruluna da Saadet Akçadağ, Meltem Kavuk ve İclal Yeşil getirildi.