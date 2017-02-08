Yargılama Spor Salonunda Yapılacak

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine destek veren ve TSK’dan ihraç edilen 2’nci Ordu’nun eski Komutanı Adem Huduti’nin de aralarında bulunduğu 76 sanık hakkında açılan dava, mahkeme salonunun yetersizliği nedeniyle spor salonunda görülecek.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’ndeki askerlerin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Mart’ta yapılacak. Duruşma, mahkeme salonunun yetersizliği ve güvenlik gerekçesiyle Yakınca Spor Salonu’nda görülecek.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir numaralı şüpheli 2’nci Ordu’nun eski Komutanı Adem Huduti’nin yanı sıra 6’sı general, 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaş ‘darbeye teşebbüsten’ suçlanıyor.

Tutuklu olan Huduti ile birlikte 6’si general 76 şüpheli için darbeye teşebbüsten 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yargılamanın yapılacağı Yakınca Spor Salonu’nda incelemelerin ardından çalışmalar başladı.

Burhan Karaduman – Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi