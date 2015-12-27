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Malatya Haber -

Yasadışı Dinlemeye 3 Tutuklama

Yasadışı Dinlemeye 3 Tutuklama
  • 28.12.2015
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Şanlıurfa merkezli 11 ilde “yasa dışı dinleme” operasyonunda adli makamlara çıkartılan 14 sanıktan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 istihbaratçı polis, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilmişti. “Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği, suç uydurma, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, kamu araçlarının usulsüz olarak suçta kullanılması” suçlamaları bulunan şüphelilerden emniyet amirleri Harun T., Fuat A. ve başkomiser Kaan Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslardan 3’ü cumhuriyet savcılığınca, 8’i ise tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı.

Bu operasyonda 1 emniyet görevlisinin de Malatya’da gözaltına alındığı belirtilmişti.

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