Yasak Bölgeye Girince
Malatya’da bir şahısın askeri yasak bölgeye girmesi, askerleri alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Malatya Merkez Yeşiltepe semtindeki askeri bölgede gerçekleşti. Askeri bölgede sivil bir vatandaşın gezindiği bilgisini alan askerler, adeta alarma geçti. Gözaltına alınan M.G. (39) isimli şahsın doktor raporunda akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.
Akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen şahsın, girdiği bölgenin askeri bölge olduğunu bilmediğini, herhangi bir kastının olmadığını söylediği öğrenildi.
Şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi.
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