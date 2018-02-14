“Yasal Zorunluluk Nedeniyle İptal Ettik”
- Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, emeklilerin toplu taşıma araçlarına biniş tarifesine yapılan zammın gerekçesini açıkladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 1.40 kuruş olan emeklilerin toplu taşıma araçlarına biniş ücretinin Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, iptal edilip sivil tarifeye, yani 2.15 kuruşa yükseltilmesinin tamamen yasal zorunluluktan kaynaklandığını söyledi. Bugüne kadar emeklilerin yanı sıra öğretmenler, belediyede çalışan taşeron işçileri indirimli tarife üzerinden taşıdıklarını söyleyen Çakır, “Devletin vergi kaybına sebebiyet verdiği gerekçesiyle konu mahkemeye taşındı ve biz bu davanın ilkini kaybettik. Sayıştay da bunun üzerine indirimli düzenlemenin yasal çerçeveye oturtulmasını istedi. İmkan olsa herkesi ücretsiz taşıyabilsek ama yasa gereği bu tasarrufta bulunmak durumunda kaldık” dedi.
UKOME, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla emeklilerin yanı sıra öğretmen ve bazı kamu görevlilerinin ücret tarifesinde değişiklik yaparak, 2.15 kuruşa yükseltmiş ve indirimli tarifeyi iptal etmişti. Kamuoyunda tepki gören bu uygulamanın gerekçesine ilişkin Yeni Malatya Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, uygulamanın tamamen yasal zorunluluktan kaynaklandığını söyledi.
“Keşke imkan olsa herkesi ücretsiz taşısak”
İndirimli tarife konusunun bir vatandaş tarafından yargıya taşındığını ve Büyükşehir Belediyesi olarak ilk davayı kaybettiklerini belirten Başkan Çakır, “Devletin, KDV ve vergi kaybına neden olduğu için Sayıştay incelemelerinde bu konunun düzeltilmesi istendi. Bu konu, 81 ilde uygulanan bir konu. Yasa gereği bu tasarrufta bulunmak durumunda kaldık. İkincisi devletimiz, şehit ve yakınlara, engellilere, refakatçilerine, 65 yaş üstü vatandaşlara kanunen ücretsiz taşıma hakkı tanıdı. Belediyelerin bunun dışında ayrıca indirimli uygulaması vardı. Bu indirimli uygulama Türkiye’de sadece 2, belki en fazla 3 belediyede vardı. Malatya’da bu özel ve indirimli uygulamayı sürdüren bir ildi. Gerek Sayıştay uyarısı gerekse mahkeme sonucunda bu kararı aldık. Kaldı ki bu kazanç bizim cebimize de girmiyordu. Sosyal bir iyileştirme hedefiyle yaptığımız bir indirimli taşıma uygulamasıydı. Ama bunlar şikayet konusu olunca biz bunu bakanlığımıza da ilettik. Bunu büyük ihtimalle torba yasaya koyarlarsa belediye yeniden indirimli taşıma yetkisine sahip olacak. Keşke Keşke imkanlar olsa hepsini ücretsiz taşıyabilsek.”diye konuştu.
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Malatya Belediyesi son seçimden bu yana Akparti aleyhine çalışan bir kurum haline geldi. Sudan bahanelerle otobüs indirimini iptal edip şehir içinde gittiğimiz en uzak mesafe 5km olan ulaşım için 2.15 ücret al. Tamam diyelim mahkeme indirimi iptal etti sende çık deki bende vatandaşımı minibüsle aynı fiyattan 1.75 den taşıyacağım o zaman reis deriz. Ama bu kıvırmalarınızla size bi daha oy yok. Sadece bu da değil tabi özellikle editörlere sesleniyorum şu toki yolunun rezilliğini dile getirsinler 10mt düz yol kalmadı. 90dan kalma bir yolda gidiyoruz hissi. Bıktık artık Akparti nin böyle idarecilere ve kadrolara müsahama göstermemesi lazım. Vatandaş için orada olduklarını unutmamaları gerek.
Malatya minibus ücretinin belediye otobus ucretinden ucuz olduğu Türkiyedeki tek örnek. Ankara ve İstanbul ile otobus ucretlerinde yarişan bir belediye
Herkes de öğretmenin neden indirimli bindiğini sorgulamış.Kimse 65 yaş üstüne bir şey dememiş.Sabah akşam otobüslere doluşup gariban öğrencileri koltuklarından zorla kaldıranlara bir tepki yok.Merak etmeyin burada yorum yapanlar yakında aktarma da iptal olunca gelip burada onu da savunursunuz.
polisler devletin en iyi maaşı alan devlet memurları onlar niye bedava biniyor,bekçiler niye bedava biniyor,bunlardan niye bahsetmiyorsunuz polislerde para verecekler
Malatya çevre il ve diğer illere göre pahalı.Şimdi şunu anlamış değilim maaşlı veya durumu iyi birinden neden indirim yapılır ve neden bedava olur.Ucuz olsun ama indirim olmasın.Bedava olacaksa başta öğrencilere(ünivrsite en başta olmak üzere) olmalı.Harçlık bulamayan çocuklardan para neden alıyorsunuz.Durumu iyi olmayanlar da zaten kayıtlarda vardır,onlara bedava kart verilebilir.65 yaş bedava,kardeşim durumu iyiyse niye ücret alınmıyor.Bedava olacaksa öncelikli öğrenciler olmalı.Çocuklar bari üç krş harçlık fazla harcar.
Ovacık belediyesi ücretsiz taşıyor, imkan olsa cumlenizi bir daha düşünün sayın çakır.. Ayrıca imkan varsa kaybettiginiz mahkemenin gerekçeli kararını basınla paylasirsaniz seviniriz..
toplu taşımada bir ilerleme yapılmıyor ulaşım hizmetlerini hiçte rahat olmayan küçük otobüslere bırak vatandaşlarla devamlı kavga eden işletmeciler yapıyor. Toplu taşımada en pahalı yöntemi uygula sonrada uyduruk bahanelerin arkasına saklan.Madem bu düzenlemeyi yaptınız bari toplu taşımaya yatırım yapın veya genel fiyatları aşağı çekin vatandaşı değil özel taşımacılar lehine alınan bir karar
Kendiniz ile ters, vatandaş ile ters, minibüs 1,75 krs ters otobüs 2.15 TL vize adında aldığınız ücret 5 TL ters sivil ile aynı paraya tasiyacan,emekliden bu vize ücreti nedir??? Yazık Malatya bir baştan bir başa 10 km, ulaşım ve trafik sorununu bu memlekette cozmeyerek eziyet ettiniz.
Reis gelir hepiniz oylari koyverirsiniz
çakır sen kanunmusun. sen bir belediye başkanısın. mahalli idarelerden sorumlu bir memursun. sen kanunlardan yasalardan üstün değilsin. birde kalkmış emeklilerin aldığı üç kuruş parasına gözünü diktin. otobüsleri cebindenmi aldın. malatya halkının parasıyla aldın unutma bunu.
Millette para çok herkes kabulleniyor ..bilmiyorum nerden buluyorlar parayı bir gün takip etcem…günde iki kişi git gel yapsan 10 tl ayda 300
Benim düşünceme göre hiç kimse otobüse bedava binememeli. Emekli de olsa, öğretmen de olsa, öğrenci, sivil, 65 yaş üstü de dahil olmak üzere herkesten ücret alınmalı. ha sivilden tam tarif alınır, öğrenci,öğretmen, 65 yaş üstünden daha düşük tarife alınır ama herkes bu hizmetin ücretini ödemeli. Aksi takdirde sosyal adalet bozulur. Ayrıca asgari ücretlinin tam ödediği düzende öğretmenlerin indirimli tarifeye burun kıvırmaları etik değil.
Salih bey engelli bireyler mesela ücretsiz biner ve bu yasayla korunmuştur. Engelli bireylerin sağlık noktasında harcamalarda maalesef bazı yanlış yorumlamalar neticesinde ödemeler tam olarak yapılmıyor. Bunun sonucunda engelli bireyler kullandıkları cihaz ve portezleri kendileri almak zorunda kalıyorlar. Zaten hayatın olanca engeli içerisinde bir de cihazlara para yetiştirmeye çalışır. Gerçi siz yazdığınız yerde engelliyi katmamışsınız ama genel bilgi olması açısından eklemek istedim.
Malatya belediyesi ankara istanbul illeriyle kıyaslandığında mesafe ofranına göre pahalı 2.si geliri olan kimseye otobüs bedava olmaz çünki iyi geliri olan biri böyle bir hak verilmesi yanlış buna polisimizde dahil. Sadece cok cüzü fiyata öğrenciler taşınmalı çünki hem eğitim hemde geliri yok
yav çakır bey bu konuyu mahkemeye taşıyan zaten sen degilmisin … bosver eşeklik bizde vur semeri biz hak ettik…
Cemal 44 öğretmen 3000 tl maaş alıyor emekli 1200 tl maaş alıyor o mu senin gözüne geldi
Belediye başkanı sana gelince oy yok ok.
Belediyenin de personel, bakım onarım, yeni otobüs alımı vs için pek çok masrafı var. Hizmetin devamlılığı için bu ücretlerin alımının zorunluğu olduğu kanaatindeyim..
Yorumlardaki olaya bak öğretmen indirimli biniyor. 1.85 tl ye biniyordu bu mu gözünüze geldi.
Öğretmene saygının olmadığı toplumun sonu iyi olmaz.
saat akşam beş civarı 65 yaş üstü yaşlılardan otobüslere binilmiyor.
Akbil kart makinasına bile en az 5 lira veriyoruz. Dolmuşlar. Tam 1.75 den otobüs trambüs tam 2.15 alıyor. Beldieye çok kurnaz minübüslermi safnveya iyimser karar veremedim. Kafamda deli deli sorular.
Tünceli Ovacık belediyesi halkı ücretsiz taşıyor, belediyenin amacı halka hizmet değil mi ? Malatya belediyesi neden bu hizmeti gerçekleştirmiyor. Hizmeti ticarete dönüştürdüler…
Minübüsleri kaldır tekelleş sonra istediğin kadar ücret belirle kapitslizm
Belediye otobüsleri vatandaşa hizmet içindir. Tabiki ücretli olacaktır ama bu ücretler evet çok yüksek ayrıca emeklilere destek maksatlı indirimli ücretler de tekrar devam etmelidir yasa vatandaşdan yana olmalıdır.
bizde inandık yedik yuttuk.Ankara belediye başkanı değişti sayın gökçek gitti Mustafa Tuna bey geldi akabinde ulaşıma indirim geldi Tunceli ovacık ilçesinin belediye başkanı ulaşımı ücretsiz yaptı onlarda belediye malatya hemde büyükşehir belediyesi yapamıyoruz deyin bırakın koltuğunuzu yapışıp kalmışsınız hepiniz zaten zenginliğin zirvesindesiniz daha ne diye bu milletin tepesinde geziniyorsunuz
istanbul belediyesi 60 yaşa indirim uyguluyor onlarda başkanımızın belirtiği bu kanun yokmu
Otobüslerin özelleştirilmesi, çoğu yerleşim yerlerinden minibüslerin kaldırılması ve toplu taşımadan yararlanan vatandaşın halk otobüslerine mecbur edilmesi ne kadar sosyal belediyecilik,merak ediyorum.Ayrıca Sayıştay uyarısı ve mahkeme kararının özelleşmeye denk gelmeside büyük bir tesadüf!!!
Tamam.yasal zorunluluk.sirket mantığından vazgeçip öğrenci bir,sivil bir buçuk lira yapsak.maliyetine tasisak yine engel yasa var mı?
Tamam kimseyi beleş tasimayalim.ama şirket mantığından vazgeçip, öğrenci bir lira yetişkinler bir buçuk lira versin.makiyetu rahatlıkla karşılar. Ben bu açıklamaya sadece güldüm.
Bizden de oy yok ulaşımın en pahalı olduğu bir il İzmir Büyükşehir bb örnek alın doktoraya gitmiyecegiz torunlarımıza görmeye gidemiyecegiz
Bence maaş alan herkes tam tarifeden ödesin.Öğretmenler iyi maaş alıyor niye indirim uygulanıyor anlamış değilim
Ne kadar çok eğitim aldığın(!), eğitimcilere bakış açından belli oluyor. Öğretmene indirim mesele maaş değil, saygınlık meselesidir. Umarım bu verdiğim eğitimi alırsın bari.
Asgari ücret(1.600) alana indirim yok, öğretmene (3.500) indirim bence büyük bir haksızlıktı… iyi olmuş.
Ne kadar öğretmen düşmanı bir toplum olduk. 30 kr ile öğretmen ne zengin olur ne de fakir. Öğretmenleri çekiştirenler, öğretmen olmak isteyipte olamayanlardan başkası değildir. Kıskanmayın başka meslekleri. Öğretmene saygı biterse eğitim de biter. Geleceğimiz olan çocuklar da biter. Yine mesele para değillllll. Anla.
30 kr ile zengin olmuyorsanız niye istiyorsunuz o zaman ? :))
Verilen eğitim ortada ben hiç otobüse binmedim ama şuna katılıyorum öğretmen neden indirimli olsun sonuçta hayrına öğrenci eğitmiyor parasını alıyor ayrıca hep mağduru mazlumu oynamayın bi indirim var ise öğretmen de memur doktorda memur askerde memur hademede memur bu ayrım nedenki
Devletin vergi kaybı bi emekliye, işçiye gelince düşünülüyor.. Sen koca koca koca şirketlerin vergi borcunu sil sonra da fakire yaptığın indirimin hesabını yap. Adaletiniz batsın
Açıklamaya konu dava ve verilen Mahkeme Kararını da paylaşsa fena olmaz.
Her şeyi suistimal ederseniz Sayıştay iptal eder. Dost ahbap çavuş ihtiyaç sahibi olmayan dahil sectiginiz kişilere ÜCRETSİZ biniş kartı vermek yerine hukuken taninan indirimleri uygulamanız yeterli olur.
Bir yandan gayri hukuki uygulama nedeniyle oluşan kamu zararının önüne geçmek için Sayıştay tarafından engellenen ÜCRETSİZ İndirimli Kartlar, diğer yandan hukuken hakkımız olduğu halde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Dev(ley)leşmiş MoTAŞ Şirketi üzerinden hukuk ve hak tanımadan indirimli kartların keyfi olarak verilmeyişi..
Her şeye Mahkeme mı karar vermeli?
Muhakemeniz yok mu?
icraatları yasal uygunluk açısından denetleyen hukukçular yok mu?
Bu arada Uygulamalar ve yönetmelikler kanunlar ve Anayasaya uygun olmak zorundadır….
Nasilda isinize geliyo…mahkemeyi kaybetmiş..
Asgari ücretliyi indirimli taşımıyorsunuz yüksek maaş alan memuru indirimli taşıyorsununuz vay adalet
Nasıl kapatın halk otobüsleri bırakacak di bu yüzden kolay yol zam yapmak şimdi kimse binmez
2.15 ne onu indirin yaktigin mazot belli gittiğin km belli.2 binislik kart 5.5 TL böyle bı soygun yok yazık günah uçan paraları milletten mi çıkarıyorsunuz.
Dolmuş ücreti 1,75 krş. iken otobüs ücreti şayet aile kartın yoksa ki bu nasıl bir uygulamadır anlamış değilim 2,75 krş. ufacık bir şehirde megakentlerden bile pahalı taşımacılık yapan Malatya Belediyesine teşekkürler.Durmak yok yola devam
Almanya trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımayı ücretsiz yapmaya çalışıyor. Bizimkiler de böyle ne diyesin. …
O kadar çok suistimal ediliyorki .bedava emekli kartları o otobüsten in diğerine bin 65 lik kartlarıda iptal edilecek.belediye çalışanlarının kartlarıda iptal edilsin. Otobüslere bilenlerin yarıdan fazlası bedava .
EKONOMİK DURUMU İY OLMAYANLAR TESBİT EDİLİP İNDİRİMLİ BİLE VERİLEBİLİR .NE O ÖĞRETMEN VE EMEKLİ OLUP BEDAVA DENEBİLECEK FİYATA OTOBÜSTEN YARARLANMAK HİCDE ETİK DEĞİLDİ.
kadir inanır
Otobüse selamünaleyküm deyip bedava binenleri engelleyin önce kalkıpda emeklilerin bu hakkını yemeyin yarın secim var o zaman sandıklar konuşacak
Otobüse beleş binemediği için sandıkla tehdit eden bir örnek ile karşılaşmanın şaşkınıyız.
Belediye ve Hükümetin 100 icraatı var 99’undan memnunum ama 1 tanesi var otobüse beleşbeleş binemiyorum o nedenle oy vermedim derken hissedeceğiniz duygularınızı da paylaşır mısınız?
İşinize gelmezse yasal zorunluluk olmuyor. Lütfen başkanım, kandırmayın insanları.
hükümet torba yasaya koysun takipçisi olun emeklinin aldığı maaş kaç lira.
Özelleştirilen halk otobüsü uygulaması birçok sorunu da beraberinde getirecek gibi gözüküyor.Daha şimdiden indirimli veya ücretsiz binen müşteriye surat asan hatta bindirmek istemediğini halkın yüzüne karşı beyan eden özel halk otobüsü şoförleriyle karşılaşıyoruz,yazında bunlar yakıt sarfiyatını artırıyor diye klima bile çalıştırmazlar yada arızalı olduğunu beyan ederler,GÖRÜNEN KÖY KLAVUZ İSTEMEZ.
Belediye ve Belediye şirketlerini batırdın 5 tl de yapsan bu zararlar kapanmaz.
65 yaş üstünde, öğrencide, gazide vs. vergi kaybı yok muymuş?
Ahmet ÇAKIR neyi düzgün yaptıki bunuda yapsın hiç birinizde göz nizam yokmu şu yolların haline bakın kaç yıldır yeter istemiyoruz seni
önüne gelen herkeste ücretsiz kart görüyorum.merak ediyorum bu nasıl oluyor.ben türkiyenin en pahalı taşıma ücreti olan 2.15 kuruş vereyim.bazilari ekmek almaya.çay içmeye bedavaya binsinler.adaletsizlik bu.taşımada belediye indirim yapması gereklidir.
polisler.bekçiler.maliyeciler.adliyeciler niye bedava biniyor öğretmenler ve emeklilere indirimi çokmu gördünüz hakkımı helal etmiyorum.
POLİS 24 SAAT GOREVDE,MALİYE VE ADLİYE UCRETLİ BİNER,TAMAM DA ÖĞRETMEN NİYE İNDİRİMLİ BİNSİN DOGRU Bİ KARAR
Sayın başkan indirim olmasın ama fiyatlar düşük olsun yani 1.5 tl gibi o zaman adaletli olur kimse özel arabayı çok kullanmaz toplu taşımaya biner ..üst üste gidiyoruz saatlerce otobüs bekliyoruz ve de çok pahalı gidiyoruz….hatırlatayım burası malatya insanların çoğu 1400 tl ile geçiniyor su pahalı otobüs pahalı yazık değilmi milletin üzerinde fahiş kar etmek üç beş otobüs sahibi kazanacak diye hesap ortada ful dolu gidiyor 10 km yol özel arabayla tek kişi gitsen daha ucuza geliyor…
Bence konu kapanmıştır.
Nasıl kapatın halk otobüsleri bırakacak di bu yüzden kolay yol zam yapmak şimdi kimse binmez