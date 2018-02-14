“Yasal Zorunluluk Nedeniyle İptal Ettik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, emeklilerin toplu taşıma araçlarına biniş tarifesine yapılan zammın gerekçesini açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 1.40 kuruş olan emeklilerin toplu taşıma araçlarına biniş ücretinin Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, iptal edilip sivil tarifeye, yani 2.15 kuruşa yükseltilmesinin tamamen yasal zorunluluktan kaynaklandığını söyledi. Bugüne kadar emeklilerin yanı sıra öğretmenler, belediyede çalışan taşeron işçileri indirimli tarife üzerinden taşıdıklarını söyleyen Çakır, “Devletin vergi kaybına sebebiyet verdiği gerekçesiyle konu mahkemeye taşındı ve biz bu davanın ilkini kaybettik. Sayıştay da bunun üzerine indirimli düzenlemenin yasal çerçeveye oturtulmasını istedi. İmkan olsa herkesi ücretsiz taşıyabilsek ama yasa gereği bu tasarrufta bulunmak durumunda kaldık” dedi.

UKOME, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla emeklilerin yanı sıra öğretmen ve bazı kamu görevlilerinin ücret tarifesinde değişiklik yaparak, 2.15 kuruşa yükseltmiş ve indirimli tarifeyi iptal etmişti. Kamuoyunda tepki gören bu uygulamanın gerekçesine ilişkin Yeni Malatya Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, uygulamanın tamamen yasal zorunluluktan kaynaklandığını söyledi.

“Keşke imkan olsa herkesi ücretsiz taşısak”

İndirimli tarife konusunun bir vatandaş tarafından yargıya taşındığını ve Büyükşehir Belediyesi olarak ilk davayı kaybettiklerini belirten Başkan Çakır, “Devletin, KDV ve vergi kaybına neden olduğu için Sayıştay incelemelerinde bu konunun düzeltilmesi istendi. Bu konu, 81 ilde uygulanan bir konu. Yasa gereği bu tasarrufta bulunmak durumunda kaldık. İkincisi devletimiz, şehit ve yakınlara, engellilere, refakatçilerine, 65 yaş üstü vatandaşlara kanunen ücretsiz taşıma hakkı tanıdı. Belediyelerin bunun dışında ayrıca indirimli uygulaması vardı. Bu indirimli uygulama Türkiye’de sadece 2, belki en fazla 3 belediyede vardı. Malatya’da bu özel ve indirimli uygulamayı sürdüren bir ildi. Gerek Sayıştay uyarısı gerekse mahkeme sonucunda bu kararı aldık. Kaldı ki bu kazanç bizim cebimize de girmiyordu. Sosyal bir iyileştirme hedefiyle yaptığımız bir indirimli taşıma uygulamasıydı. Ama bunlar şikayet konusu olunca biz bunu bakanlığımıza da ilettik. Bunu büyük ihtimalle torba yasaya koyarlarsa belediye yeniden indirimli taşıma yetkisine sahip olacak. Keşke Keşke imkanlar olsa hepsini ücretsiz taşıyabilsek.”diye konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com