“Yaşam Seviyesine Farklılık Kazandıracak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bostanbaşı Kanal Projemiz farklı mimari yapısı ve görselliğiyle ilçemizin modern yaşamına katkı sunmasının yanı sıra kent ekonomisine sağlayacağı katkı ile geleceğe yönelik ciddi bir yatırımdır. Yeşilyurt, geleceğe dönük hazırlanan projelerle değişim içerisindedir” dedi.

“YEŞİLYURT’U BÜTÜN ALANLARDA KALKINDIRMAK İÇİN BU TÜR PROJELER ÖNEMLİ”

İlçenin hem bugününe hem de geleceğine yönelik projeler ürettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Göreve geldiğimiz 2014 yılı Mart ayından itibaren belirlediğimiz planlamalarımız; kentimizin ve ilçemizin bütün yönleriyle kalkınmasını sağlayacak hedefler üzerine kurulmuştur. Yerel yönetimler olarak devletimizin bize aktardığı parasal destekleri verimli, kaliteli, gelecek nesillere hitap edecek, vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlara dönüştürüyoruz. İlçemizin bütün yerleşim alanlarını modern ve estetik bir görüntüye ulaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Polat, “Üçüncü etabındaki çalışmaların devam ettiği kanal projemiz bir yandan farklı mimari yapısıyla ilçemizin değişen görüntüsüne katkı sağlamasının yanında tarım arazilerine ulaştıracağı su ile kent ekonomisinin de canlanmasına imkân tanımış olacak” dedi.

“BOSTANBAŞI KANAL PROJESİ İLÇEMİZDEKİ YAŞAM SEVİYESİNE FARKLILIK KAZANDIRACAK”

Bostanbaşı Kanalının tamamlandığında ilçenin gelişim seviyesine önemli kazanımlar sağlayacağını hatırlatan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Büyükşehir Belediye ekiplerimizde projemizin her iki tarafındaki yol açma ve genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar Bostanbaşı mahallemizin değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak, ilçemizin gelişim seviyesine önemli değerler kazandıracaktır” dedi.

“YEŞİLYURT’UN VAR OLAN POTANSİYELİNİ GÜÇLÜ YATIRIMLARLA GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Hedeflerinin farklı ve modern projelerle Yeşilyurt’un var olan potansiyeli ve güzelliklerini kalıcı hale getirip gelecek nesillere aktarmak olduğunu yineleyen Başkan Polat, “Her bölgesi farklı güzelliklerle dolu ilçemizin kendi bünyesinde barındırdığı güçlü potansiyeli uzman ekiplerimiz tarafından yapılan projelerle gün yüzüne çıkarıp, farklı yatırımlarla kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Beylerderesi Şehir Parkı, Gedik Kent Park ve Bostanbaşı Kanal Projesi başta olmak üzere diğer yatırımlarımızla Yeşilyurt’u geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz bu projelerimiz üzerinde titizlikle duruyoruz. Amacımız; bu tür değişime öncülük edecek projelerle kentimizin ve ilçemizin ekonomik, turizm, sağlık, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com