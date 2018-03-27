“Yaşanabilir Battalgazi İçin..”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Göztepe Mahallesi’nde serimi devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinin çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli ve bazı birim müdürleri ile birlikte Göztepe Mahallesi’nde 12 sokakta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinin yaşanabilin bir ilçe olması için çalıştıklarını kaydederek, “Göztepe Mahallesi’ndeyiz. Yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla başkan yardımcılarıyla birlikte buraya geldik. Sağ olsun muhtarımızda yapılan çalışmaları yakinen takip ediyor. Çalışan arkadaşlara yardımcı olma noktasında her türlü çabayı, gayreti gösteriyor. Bu anlamda da muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hem mahalleye sahip çıkması noktasında, hem de mahalleye hizmet getirme noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kutluyorum. Biz de belediye olarak Malatya’mızın, Battalgazi’mizin daha çağdaş, daha modern anlamda yaşanabilir bir ilçe, bir şehir olması noktasında elimiz den gelen gayreti gösteriyoruz. Yani sadece hizmet belediyeciliği anlamında değil, hem sosyal belediyecilik anlamında, hem de kültürel belediyecilik anlamında, hem yeşilin korunması anlamında, hem de katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde hizmetlerimiz devam ediyor. Bugünde Göztepe mahallemizde bulunan on iki sokağımızın yeniden düzenlenip asfaltlanması noktasındaki çalışmaları yerinde görmek amacı ile buraya geldik şuanda fen işlerimiz çalışmaları sağlıklı güzel bir şekilde yürütüyorlar. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinde bu mahallemizde yaşayan mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli ise, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sayın başkanımın dediği gibi dört sene zarfında Malatya’mıza çok kazandırdığı eserler oldu. O hizmetler den bir tanesi de gördüğünüz gibi Göztepe mahallemizde on iki tane sokağımızın yani 40 yıllık asfaltımızın kazınıp sıfır asfalta kavuşturulmasıdır. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum.” diye konuştu.

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