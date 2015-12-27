Yaşlılar Manavgat’ta Buluştu

‘Biz Türkiyeyiz Projesi’ kapsamında kardeş 2 ilin huzurevi sakinleri Antalya Manavgat’ta buluşarak şiir, şarkı ve türkü nostaljisi yaptı.

AKP Kadın Kolları Başkanlığı’nın ‘Biz Türkiyeyiz Projesi’ kapsamında Malatya ve Tekirdağ huzurevlerinde kalan 60 yaşlı, Manavgat’ta Kızılağaç Turizm Bölgesi Selence Beach Resort Hotel’de bir araya geldi. İki kardeş şehrin huzurevi sakinlerinin bir araya gelerek kaynaşma buluşmasının onur konuğu eski bakan ve AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Akşit ve Babası Galip Demirel oldu. Güldal Akşit, 2 kardeş şehrin huzurevi yaşlılarıyla birlikte konaklama tesisinin havuz başında bir araya gelerek sohbet etti.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Malatya ve Tekirdağ illerini kardeş şehir yaptıklarını belirten Akşit, kardeş şehir olan iki ilin kıymetli yaşlılarını Manavgat’ta buluşturarak hayatlarına renk katmak istediklerini kaydetti.

Akşit, “Yaşlılarımız bizim geçmişimiz ve hafızamız. Biz büyük bir aileyiz. İki kardeş şehir olan huzurevi buluşmasında geçmişimiz ve hafızamız olan yaşlıların anılarını şiirlerini, türkülerini ve şarkılarını dinleyerek nostalji yaptık. Biz bu buluşma ile hangi yaşta olunduğunun hiç önemli olmadığını öğrendik. Önemli olanın fiziki değil, gönül yaşının genç olması gerektiğini öğrendik. Bizim yüce değerlerimiz olan yaşlılarımızın bilgi birikimi ve tecrübeleri bizi rehber ve ışık olacak” dedi.

Malatya Huzurevi’nde kalan yaşlıları Antalya gezisinde yalnız bırakmayan İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar ise yaşlılarla bir arada olmaktan onur duyduklarını ifade ederek, “Yaşlılarımızın sadece yeme içme barınma ve sağlık ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Bu temel ihtiyaçlarının yanı sıra yaşlılarımızın kültürel ihtiyaçlarını da düşünüyoruz. Milli, manevi, kültürel, tarihi ve turistik değere sahip yerlere de geziler düzenliyoruz. Bu tür gezilerin yaşlılarımız huzuru ve mutluluğu için çok gerekli olduğuna inanıyorum. Böylece onların sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Yaşlılarımıza her zaman sahip çıkıp, yanlarında olmak ve mutlu edebilmek bizlerin en büyük görevidir. Diledikleri zaman onları kültür gezilerine götürüyoruz. Nasıl çocukluğumuzda anne ve babalarımız bizlere gereken önemi vererek büyüttülerse bizler de aynı şekilde ebeveynlerimize gereken önemi göstermeliyiz. İstemesek de bir gün bizlerde yaşlanacağız” diye konuştu.

Havuzbaşı sohbetinden sonra otelin lobisine geçen yaşlılar seslendirdiği şiir, şarkı ve türkülerle hayatının sonbaharından unutulmaz dakikalar yaşattı.

Abdullah Agan Malatya Huzurevi’nde kaldığını, gençlerin, yaşlılık gelmeden gençliğinin kıymetini iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan 90 yaşındaki İsmet Arıtıcı da yaptığı konuşmada, 90 yaşında Antalya’yı gördüğü için kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi. Arıtıcı, huzurevi sakini arkadaşlarıyla geçirdiği bir saati, bir güne değişmeyeceğini kaydetti.