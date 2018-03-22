Yaşlıları Konuk Ettiler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle Yeşilyurt’ta ikamet eden yaşlı vatandaşları Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde misafir edip, istek ve temennilerini dinledi.

“BÜYÜKLERİMİZ ÖNDERİMİZ VE REHBERİMİZDİR”

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen programa katılan yaşlı vatandaşlarla tek tek sohbet edip kırmızı gül hediye eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı konuşmada İslam Dininde ve kadim medeniyet olgusunda yaşlılara verilen önemden bahsederken şunları söyledi; “Dinimiz anne, baba ve büyüklerimize çok büyük önem vermektedir. Cenab-ı Allah anne ve babalara ‘öf’ demeyi bile yasaklıyor, onun için büyüklerimize saygı hem dinimizde hem de kadim medeniyet olgumuzda özel bir konuma sahiptir. Büyüklerimiz bizim önderlerimiz ve rehberlerimizdir. Sizlerle bir arada olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Yaşlılarımız toplumsal hafızanın diri ve canlı kalmasını sağlayıp, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti görürler. Büyüklerin duasını almayan toplumların mutlu olma şansları yoktur ve geleceklerini de doğru inşa edemezler. Büyüklerimizin duası birçok belanın def olmasına vesile olmaktadır. Sizlerden ricamız; bizlerden dualarınızı eksik etmeyiniz. Sizlerle her fırsatta görüşebilmek ve tecrübelerinizden istifade etme güzelliğinden bizleri mahrum bırakmayınız. Sizlerin bir duası her şeyden kıymetlidir. Bizleri bugünlere getiren siz değerli büyüklerimizin ellerinden öper, saygılar sunarım. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin bir taraftan gündelik sorunlarını çözerken diğer taraftan geleceğe kalıcı eserler bırakma aşamasında değerli büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerinden sürekli istifade ediyoruz.” diye konuştu.

“HEPİNİZ BAŞTACISINIZ”

Yeşilyurt Belediyesinin yaşlı vatandaşlara yönelik başlattığı “Baştacı “ projesiyle 44 vatandaşa hizmet ulaştırıldığını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayattan kopmamaları ve hak ettikleri güzel hayat koşullarına sahip olmaları adına başlattığımız ‘Baştâcı’ projemizle yaşlı, engelli, ev ve kişisel bakımlarını yapmakta zorlanan 44 vatandaşımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Görevli personellerimiz belli bir çizelge doğrultusunda vatandaşlarımızı ziyaret ederek evlerini temizliyorlar, kişisel bakımlarını yapıyorlar. Yaşlı vatandaşlarımızın rahat bir hayat sürmeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz. Sizler için ne yapsak hepsi az kalır, Allah hepinize sağlıklı ve huzur dolu yıllar nasip etsin, Yaşlılar Haftanızı en kalbi duygularımla kutluyorum, her daim emrinizdeyiz. Hepiniz başımızın tâcısınız. Her hangi bir isteğinizde bize rahatlıkla ulaşabilir ve sıkıntılarınızı paylaşabilirsiniz, bizde sizin bir evladınızız. Şefkat ve öğütleriyle bizlere yol gösteren siz değerli büyüklerimiz iyi ki varsınız, sağlık ve huzur dolu bir ömür dilerim” dedi.

“RABBİM MEHMETÇİKLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN”

Konuşmasının sonunda ‘birlik ve beraberlik’ mesajı veren Belediye Başkanı Polat, “ Ülkemizin bayrağını bugüne kadar sizler taşıdınız bizlerde sizlerden aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftasının başlangıç tarihi Çanakkale Zaferinin de 103 ncü yıl dönümüne denk geldiği için bir kez daha vatan ve bayrak sevdası uğrunda şehitlik şerbeti için tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 103 yıl önce ecdadımız, Mehmetçiklerimiz nasıl ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek güçlü donanmalar karşısında büyük bir zafer kazandıysa 18 Mart 2018 tarihinde Afrin’de düşmanlara karşı mücadele eden Mehmetçiklerimizde artık ‘Afrin Geçilmez’ dedi. Kahraman ordumuz PKK’ya, PYD’ye, DEAŞ’a ve FETÖ’ye ‘yol yok’ dedi. Afrin’deki ‘Zeytin Dalı’ harekâtında şehitlik şerbeti için tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

Programa katılan Malatya Aile ve Sosyal Politika İl Müdürü Rasim Bulut ise, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.

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