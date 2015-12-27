‘Yatak Odama Girdi..’

Eşi cezaevinde bulunan kadın polise başvurarak, yatak odasına giren kayınbiraderinin tacizine uğradığını öne sürüp şikayetçi oldu.

Hidayet Mahallesinde oturan 21 yaşındaki İ.H.K., 22.20 sıralarında polise başvurarak, eşinin cezaevinde olduğunu, evinde uyurken 27 yaşındaki kayınbiraderi İ.K.nin zorla yatak odasına girdiğini, kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu, İ.K.nın elinden kurtularak 33 yaşındaki M.B.den yardım istediğini, kayınbiraderi ile bu şahıs arasında tartışma çıktığını anlattı. Olaya polisin el koyduğu belirtilirken, genç kadının şikayetçi olduğu İ.K.nın yanı sıra bu şahısla kavga eden M.B. hakkında da işlem yapıldı.

ESKİ ARKADAŞ KAVGASI..

20 yaşındaki A.Ö.A. adlı genç kız da, 17.10 sıralarında Fuzuli Caddesi üzerinde eski erkek arkadaşı 28 yaşındaki E.E. ile karşılaştıklarını, kendisiyle konuşmak isteyen şahsın bu isteğini kabul etmediğini, bunun üzerine şahsın kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise başvurdu. E.E.nin hakkında işleme başlandı.

Yeşilyurtta da 17 yaşındaki E.G. adlı kız, polise başvurarak, daha önce arkadaşlık yaptığı V.G. adlı gencin, okuldan arkadaşı olan H.Ö.nün telefonuna mesaj göndererek kendisini kaçıracağını bildirdiğini öğrendiğini söyledi ve şikayetçi oldu. V.G. aranıyor.