“Yatırım İklimine Katkı Sunacak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya’nın 2030’lu yıllarda 1 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yapmasını hedeflememiz lazım” dedi.

Malatya TSO Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ahmet Gür başkanlığında TSO Meclis Salonu’nda toplanarak Ekim ayı gündemini görüştü. Toplantıda çalışmalar hakkında bilgi veren TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, KOSGEB desteği ile düzenlenen Fas gezisi hakkında bilgilendirme yaptı.

TSO Başkanı Erkoç, “Bu tür gezilerin yıl içinde bir kaç kez tekrarlanması Malatya ekonomisini büyütecektir. Malatya’daki işadamlarının ufkunu açacaktır. Etrafımızda yaşanan sıkıntılara baktığımızda Türk iş dünyasının artık yeni pazarlara açılması gerektiğini gördük. Fas’daki gezimizde, ilk etapta gitmemize rağmen 2 arkadaşımızın orada ticari bağlantı yapması bizleri sevindirdi. Bu tür seyahatleri çoğalttığımız zaman, inanıyorum ki, gelecekte Malatya ihracatını daha üst seviyelere çıkartacaktır. Bu konuyla ilgili bir arkadaşımız beni arayarak, özelikle birkaç ülkeye ihracat yapmaya başladığını ve önümüzdeki yıl 1 milyon dolarlık bir ihracat payının olacağını ifade etti. Son derece üyemiz adına, Malatya’mız adına sevindiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Malatya TSO olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak yurt dışı gezilerine artık önem vereceklerini dile getiren Erkoç şu şekilde konuştu; “Yurtdışı gezilerine çıktıkça hem ufkumuz gelişecek ve hem de ticari potansiyelimizin de artacağını göz artı etmemiz gerekir. Belki 1-2 seyahatte bunu yakalayamayabiliriz, ama birkaç seyahat sonrasında bunları rahatlıkla çoğaltabiliriz ve Malatya’nın kabuğunu yırtmasına ve Malatya’nın bu anlamda büyümesine de vesile olunur. Türkiye’nin yaklaşık 146 milyar dolar ihracatı önemli bir rakam. 2023 hedefinde 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefini önümüze koyduk. 2071 programını sayın başbakanımız millete açıkladı. Bunlar önemli rakamlar. İşte geleceği hayal etmenin, geleceği kurmanın gücüde burada yatmakta. Bizde Malatya’nın 2030’lu yıllarda 1 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yapmasını hedeflememiz lazım. Bu anlamda bu tür gezilerin önemi var. Rahmetli Özal, 1980’lı yıllarda turizmde ‘10 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacağız’ dediğinde, herkes bu rakama ulaşmanın mümkün olmayacağını söyledi. Ama geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 30 milyonun üzerinde turist ağırlandı ve 25 milyar doların üzerinde turizmden gelir elde edildi. İşte ufuk ve vizyon budur.”

Malatya’nın Büyükşehir olması konusunda da görüşlerini dile getiren Erkoç, Malatya’nın imar noktasında Büyükşehir olmasının önemli olduğunu ifade ederek, Büyükşehir ile birlikte imar sorunun çözüleceğini kaydetti. Erkoç, büyükşehir statüsünün psikolojik olarak Malatya’nı büyümesine ve Malatya’nın hazır olan yatırım iklimine de katkı sunacağını kaydetti. Erkoç, Malatya’nı büyşükşehir olurken; şehri idare edenlerin ortak akılla yola çıkmasını ve kurumlar arasındaki diyalogu da öne çıkartması gerektiğini söyledi.