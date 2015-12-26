Yayaya Çarptı, Hastanelik Oldu!

Malatya’da yolun kenarında yürüyen yayanın ayağının üzerinden geçen aracın sürücüsü dövülerek hastanelik edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya merkez Salköprü Mahallesi Boztepe Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Çiçek idaresindeki 44 EP 385 plakalı meyve yüklü pikap, yolun kenarında yürümekte olan bir şahsın ayağının üzerinden geçti. Olayda ismi belirlenemeyen bir genç hafif şekilde yaralanırken, gencin arkadaşları ve yakınlarının sürücüyü araçtan indirerek dövdüğü öne sürüldü. Kafası ve yüzü kan içinde kalan şahıs, çevreden yetişen bazı vatandaşların araya girmesi ile kurtarıldı. Yaralı genç yakınlarınca hastaneye götürülürken, darp sonucu yaralanan sürücü de olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.