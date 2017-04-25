Yaygın Ortaokulu’nun Sergisi AVM’de

Malatya Yaygın Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü.

Yaygın Mahallesi (eski belde) ortaokulunda okuyan 80 öğrencinin yıl boyunca yaptıkları çalışma sonucu hazırladıkları birbirinden özel 210 sanatsal eser Malatya Park AVM’de açılan sergide sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Sedat Katıksız, Atilla Mutlu öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

2 gün açık kalacak sergi hakkında bilgiler veren Yaygın Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Berna Geçkil, çocukların büyük bir özveri ile eserleri meydana getirdiğini kaydederek, serginin düzenlenmesine destek veren AVM yönetimine teşekkür etti. Sosyal bilgiler öğretmeni Fethi Yalav ise küçük bir köy okulu olarak büyük bir sergi yaptıklarını aktararak, “İmkanlarımız kısıtlı ama böyle bir sergi açtık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Sergimize vatandaşlarımızın ilgi göstermesi de bizi son derece sevindiriyor” şeklinde konuştu.

iha