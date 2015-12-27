‘Yaygınlaştıkça Maliyet Düşecek’

Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği’nin açılışı törenle yapıldı. Açılışta konuşan Yeşilyurt belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’da meyveciliğin motor gücü olan kayısının önemine temas ederek, “Kısıtlı bütçelerle kurulan birlikte iki birliği tek çatı altında toplayıp, giderleri azaltmayı düşünmüşler, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Bu tür çalışmaların tabela birlikleri gibi olmamasını, işlevsel haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Polat, organik tarımın günümüzde dünyada revaçta ve ger geçen gün ilgi gören alan olduğunu belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Burhan Demirok ise, organik tarımın önemini anlatarak, geçen yıl 43 milyon TL tarımsal destek verildiğini bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Mehmet Sığırcı da, “Organik tarımın maliyeti şu anda yüksek gibi görünebilir ancak, yaygınlaştıkça maliyet de düşecektir” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise, organik tarımın gelişmesi için kurulan birliğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Dünya artık organik tarıma doğru gitmektedir. Dolayısıyla organik tarım ürünleri de diğer ürünlere göre pahalı. Bu da üreticinin lehinedir” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi de, Malatya’da 80 bin dekar alanda kayısı yetiştiriciliği yapıldığını, 2013 yılında 43 bin dekar alanda organik tarım üreticiliği yapan 554 üreticiye yaklaşık 2,2 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ise, hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmış olacağını ifade ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz da, sadece kayısı değil, ilçelerde farklı meyvelerin de geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Tursun, organik tarıma geçişin hızlı şekilde başladığını belirterek, “Biz de geride kalmamamız için, üreticiler olarak bir araya gelip hızlı şekilde üretici birliğini oluşturduk” ifadelerini kullanırken, Darende, Hekimhan ve Yazıhan Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Berktaş da, destek olunması halinde organik tarımı daha ileriye götürmeye çalışacaklarını bildirdi.