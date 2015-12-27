Yaz Kıyafet Uygulaması Başlıyor

Malatya’daki resmi kurum ve kuruluşlarda yaz kıyafeti uygulamasının 15 Mayıs Perşembe günü başlayacağı ve 15 Eylül 2014’e kadar devam edeceği bildirildi.

Vali Vasip Şahin imzasıyla yayınlanan genelgede, uygulama ile ilgili şu bilgiler yeraldı:

“Yaz kıyafeti uygulamasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince 15 Mayıs 2014 tarihinde başlanacak,

15 Eylül 2014 tarihinde son verilecektir.

Her sene olduğu gibi bu dönemde de Yönetmeliğin 5. maddesi hükümlerine aynen uyulmakla birlikte;

1-Kadınlar:

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmeyecektir.

2-Erkekler:

a) Ütülü pantolon, kısa veya uzun kollu gömlek, kapalı temiz ve boyalı ayakkabı giyeceklerdir.

b) Özellik arz eden iş ve işyerlerinde çalışanlar belirlenmiş özel iş kıyafetleri giyebileceklerdir.

c) Belirtilen tarihlerde makam odalarına giriş ve çıkışlar dâhil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunlu değildir.

Personelin Yönetmelik ve bu genelge hükümlerine uygun kılık ve kıyafet içinde bulunmasından sıralı amirler sorumlu olacak, hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.”