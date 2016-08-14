Yaz Okulu Öğrencileri Piknikte
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından sürdürülen Yaz Okulu kapsamında öğrenciler piknikte buluştu.
Battalgazi Tarım Meslek Lisesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen piknik etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Halat çekme, ip atlama, yumurta, çuval yarışları gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlik gün boyu sürdü. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin semt konakları ve eğitim merkezlerinde yaz okulu programına devam eden öğrenciler, etkinliklerle oldukça mutlu oldular.
Etkinliklerden duydukları memnuniyeti anlatan öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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