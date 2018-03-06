Yazar Okur Buluşması

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Toplumdaki tüm şiddetin durdurulması için önemli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Zihinsel bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bu toplumsal...