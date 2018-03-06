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Yazar Okur Buluşması

Yazar Okur Buluşması
  • 07.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Özalper ve Salköprü semt konaklarında düzenlenen programlarda Yazar Gökduman, öğrencilerle söyleşide bulundu. Ortaokul çağındaki öğrencilerin ilgiyle dinlediği Yazar Gökduman, kitap okumanın önemi üzerinde durdu. Gökduman, eğitim hayatında başarılı olmada kitap okumanın çok etkisi olduğunu vurguladı.

500 kitap hediye edildi

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gökduman, programların sonunda kitaplarını imzaladı. Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle düzenlenen programlarda toplam 500 kitabın öğrencilere hediye edildiği kaydedildi.

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