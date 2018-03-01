‘Üstad’ Yazar Yıldırım Evinde Ölü Bulundu

Aslen Erzurumlu olan, ancak 12 yaşından beri Malatya’da yaşayan Yazar Hüsamettin Yıldırım (77) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruldu.

Yıldırım, Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak üzerindeki evinde hareketsiz halde bulundu. Kendisinden uzun süre haber alınamayan 77 yaşındaki Yazar Hüsamettin Yıldırım’ın evinde polis eşliğinde yapılan incelemede vefat ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Evinde tek başına yaşayan ve öğrencilere Tarih, Matematik, Cebir, Geometri, Fizik, Kimya, İngilizce, Kompozisyon Dersleri vererek geçimini sağlayan Hüsamettin Yıldırım’ın binlerce kitaptan oluşan bir kütüphanesi de bulunuyor.

Son derece yalın yaşamı ve evinin her noktasını dolduran on bini aşkın kitabı ile geçen 77 yıllık hayat serüveni kitapları arasında son bulan Hüsamettin Yıldırım, Malatya’da ‘Üstad’ olarak tanınıyor ve anılıyordu. Yıldırım, 1941 yılında Erzurum’un Hınıs ilçesinde doğdu. Ailesi, Hüsamettin Yıldırım’ın çocukluk yıllarında Malatya’ya yerleşti. Turan Emeksiz Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Ancak, daha sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin sınavlarına girerek, bu fakülteye geçiş yaptı. İktisat Fakültesi’nin yanı sıra, çift ana dal kapsamında Siyasi İlimler ve Sosyal Siyaset Bölümü’nde de öğrenim gördü ve 1979 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.

Çok sayıda yayınlanmış eseri bulunan Yıldırım’ın yayınlanmış eserleri arasında; Aklı Köleleştirenlere ve Aklı Putlaştıranlara Reddiye, (1974), Nesiller’e Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcılarına Reddiye, (1975), İçtimaî Matematik, Müslümanların İhtilafları, İnsanın Dünyada Mes’ud Olmak İhtimali, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, Cemiyet Nazarında İlahlaştırılanlar ve Zalimleştirilenler, Soysuzlaşmış Devletin Varlığına Reddiye, Rasulu Ekrem Zamanında Sünnet, 19-20. Asır’da Türk Gençliğinin Fikir Hayatı, 3.Fikir Aleminin Tarihi Panoraması, Garp Medeniyetinin Dairesindeki Türklerin Tarihi, Dinin, Türk Cemiyetine Etkileri, Türkiye’deki Garpçılık Cereyanının Muhasebesi, Dinin Tetkikine Giriş ve Sosyoloji, Materyalist Sosyoloji Karşısında İslami İçtimaiyat, Cemiyet Hakkında Araştırmalar, Hayat Mektebi, İçtihad Mektebi, Kur’an’ı Kerim Üzerine Tefekkür, Alim Kimdir, İslamiyeti Tetkik, Müslümanların Mazide ve Halihazırdaki İhtilafları, Siyasi Hayat, İlim ve Siyaset, Sosyoloji’nin Tarihi, Medeniyet, Adam Olmak San’atı ve Hakikat’ın Tahlili adlı kitapları da bulunuyor.

Hüsamettin Yıldırım’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com