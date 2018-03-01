‘Üstad’ Yazar Yıldırım Evinde Ölü Bulundu
Aslen Erzurumlu olan, ancak 12 yaşından beri Malatya’da yaşayan Yazar Hüsamettin Yıldırım (77) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruldu.
Yıldırım, Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak üzerindeki evinde hareketsiz halde bulundu. Kendisinden uzun süre haber alınamayan 77 yaşındaki Yazar Hüsamettin Yıldırım’ın evinde polis eşliğinde yapılan incelemede vefat ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Evinde tek başına yaşayan ve öğrencilere Tarih, Matematik, Cebir, Geometri, Fizik, Kimya, İngilizce, Kompozisyon Dersleri vererek geçimini sağlayan Hüsamettin Yıldırım’ın binlerce kitaptan oluşan bir kütüphanesi de bulunuyor.
Son derece yalın yaşamı ve evinin her noktasını dolduran on bini aşkın kitabı ile geçen 77 yıllık hayat serüveni kitapları arasında son bulan Hüsamettin Yıldırım, Malatya’da ‘Üstad’ olarak tanınıyor ve anılıyordu. Yıldırım, 1941 yılında Erzurum’un Hınıs ilçesinde doğdu. Ailesi, Hüsamettin Yıldırım’ın çocukluk yıllarında Malatya’ya yerleşti. Turan Emeksiz Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Ancak, daha sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin sınavlarına girerek, bu fakülteye geçiş yaptı. İktisat Fakültesi’nin yanı sıra, çift ana dal kapsamında Siyasi İlimler ve Sosyal Siyaset Bölümü’nde de öğrenim gördü ve 1979 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.
Çok sayıda yayınlanmış eseri bulunan Yıldırım’ın yayınlanmış eserleri arasında; Aklı Köleleştirenlere ve Aklı Putlaştıranlara Reddiye, (1974), Nesiller’e Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcılarına Reddiye, (1975), İçtimaî Matematik, Müslümanların İhtilafları, İnsanın Dünyada Mes’ud Olmak İhtimali, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, Cemiyet Nazarında İlahlaştırılanlar ve Zalimleştirilenler, Soysuzlaşmış Devletin Varlığına Reddiye, Rasulu Ekrem Zamanında Sünnet, 19-20. Asır’da Türk Gençliğinin Fikir Hayatı, 3.Fikir Aleminin Tarihi Panoraması, Garp Medeniyetinin Dairesindeki Türklerin Tarihi, Dinin, Türk Cemiyetine Etkileri, Türkiye’deki Garpçılık Cereyanının Muhasebesi, Dinin Tetkikine Giriş ve Sosyoloji, Materyalist Sosyoloji Karşısında İslami İçtimaiyat, Cemiyet Hakkında Araştırmalar, Hayat Mektebi, İçtihad Mektebi, Kur’an’ı Kerim Üzerine Tefekkür, Alim Kimdir, İslamiyeti Tetkik, Müslümanların Mazide ve Halihazırdaki İhtilafları, Siyasi Hayat, İlim ve Siyaset, Sosyoloji’nin Tarihi, Medeniyet, Adam Olmak San’atı ve Hakikat’ın Tahlili adlı kitapları da bulunuyor.
Hüsamettin Yıldırım’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Allah gani gani rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Dop dolu bir insandı.Malatyada yaşayan son bir kaç ADAM dan biriydi.
Münzevi bir hayat yasadı, bir münzevi olarak göçüp gitti, Boğaziçi in emektar hocasıydı, Boğaziçi işte şimdi kapandı.
Tanıdığım en naif, en kibar insanlardan biriydi. Hele o olağandışı mütevazı duruşu, sadeliği çok etkileyici idi. Ardından çok yazacak ve söyleyecek şey var ama sanırım üstadın “Nesli tükenmiş biri”olduğunu belirtmek çok şeyi açıklayacaktır.Mekanı Cennet olur inşallah.
Allah rahmet eylesin.Kıymetli bir şahsiyetti. Rabbım sayılarını artırsın.
Işıklar içinde yatsın. . .
Allah gani gani rahmet eylesin.Büyük tevazu sahibi, diplomaya önem vermeyen, gençlere sahip çıkan, kitap kurdu araştırmacı bir yazardı. Hayatı yaşantısı benzerlerinden çok farklı bir grafik çizen, bakışlarında konuşmalarında çevresine ışık saçan, gizem dolu güzel bir insandı. Varisi kimdi bilmiyorum ama Zengin bir kütüphanesi ve yazılmış bir çok farklı konuda, telif eserlerinin gün yüzüne çıkmasını merakla bekleyeceğim. Mevla merhametini, rahmetini, üzerinden eksik eylemesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
Allah Rahmet eylesin çok değerli bir insandı
Geçimini kesinlikle derslerden sağlamamıştır. Üstad geçim derdi çeken birisi de değildi. Bunu düzeltin lütfen. O öğrencilere dersleri ücretsiz vermiştir.
Ücretli verdigi de oldu. Annem bizzat ders almis. Kötü birşey değil ki o kadar da olacak.
ALLAH rahmet eylesin! mekanı cennet olsun!
Dünyaya ve nefse karşı açtığı savaşı kazanan bir insandı. Mekanı cennet olsun.
Kendisi yan komşumuz olur arada sırada kapı önünde karşılaşırdık. Kendi halinde kimseye zararı olmayan biriydi. Üzüldüm. Allah günahlarını afetsin.
Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olur,inşaallah
Bu üstad ayaklarından rahatsızdı değil mi? Çok farklı yürüyordu. O ise bizim sokaktan geçerdi hep. 2 üniversite bitirmiş derlerdi. Allah rahmet eylesin.
Allah Rahmet eylesin, Malatya’da bir devir yavaş yavaş kapanıyor…
Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. Malda mülkte, şöhrette kartvizitte gözü olmayan “adam gibi adam”dı. Pek çok gencin üzerinde emeği vardı. Malatya için büyük kayıptır. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin.bir çok bilim adamıni yetiştirdi.cok zeki, bilgili, kültürlü ve gariban bir alimidi.mekani cennet olsun üstad.
YAŞAM FELSEFESİ KENDİSİNE ÇOK YAKIŞIYORDU.BOĞAZİÇİ ÇAY EVİNDEKİ SOHBETLERİ VE HAYATA BAKIŞ AÇISINI UNUTMAYACAĞIM…
matematik dâhisi üstat Hüsameddin yıldırım abimize rahmet dilerim.malatya bir ilim adamını kaybetti.mekanı cennet olsun.böyle insanlar zor bulunur.
Harabat ehlini hor görme zahit
Hazineye malik viraneler var
gariban ama gururlu, onurlu bir üstat geçip göçüp gitti malatya’dan. Allah rahmet etsin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin fikir ve ilim adamiymis ilk defa ismini duydum böyle değerlerin sağlığında kıymetini bilmiyoruz.