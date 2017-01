Yazıhan TEOG’da Birinci

Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethullah Taylan, ilçenin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 68,16 not ortalamasıyla Malatya ilçeleri arasındaki birinciliğini koruduğunu bildirdi.

Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazıhan Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (YEKSAM) yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taylan’ı makamında ziyaret etti.

Taylan, YEKSAM yönetimini kabulde yaptığı konuşmada, “Yazıhan TEOG’da son 3 yıldır birinciliği koruyor. Her yıl başarı grafiğimiz artıyor. 2014-2015 eğitim öğretim döneminde 64,46 not ortalamasıyla 2015-2016 eğitim öğretim döneminde 64,88 not ortalamasıyla 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ise 68,16 not ortalamasıyla ildeki ilçeler arasında birinciliğimizi koruyoruz.” ifadelerini kullandı.

YEKSAM Başkanı Onur Güneş ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yazıhan’ın TEOG’da birinci olması, hatta geçen yıla oranla 4 puana yakın bir not ortalaması artışı kaydetmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, okullarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek, başarıya daha da fazla odaklanmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

AA- Bülten