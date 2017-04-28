Yazıhan’da Asfalt Çalışması

2017 çalışma programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yazıhan Karaca Mahallesi ile 4 sokağa (mezraya) hizmet veren 6 km’lik yolu asfaltladı.

Altyapısı güçlendirilen, yer yer genişletilen ve şarampolleri yapılan yol, Hekimhan Kuruçay köprüsüne de bağlanıyor. Sathi kaplama yapılarak asfaltlanan yolun ulaşım problemi çözüldü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar yollarının önceki halinin çok kötü bir durumda olduğunu, toz ve topraktan çok çektiklerini belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buraya gelerek yolda çalışmalar yaptılar. 6 kilometrelik yolumuz baştan aşağı asfaltlandı. Problemimizin çözümünde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Geçen yıl 100 km’nin üzerinde yol çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde geçtiğimiz yıl da 57 kilometrelik asfalt çalışması, 27 kilometre yol genişletme çalışması, 5 kilometre yeni yol açma çalışması, 20 kilometre bakım onarım çalışması, 1109 kilometre karla mücadele çalışması, Mısırdere – Başpınar grup yoluna ise 1 adet köprü yapmıştı.

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