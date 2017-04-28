İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Yazıhan’da Asfalt Çalışması

Yazıhan’da Asfalt Çalışması
  • 28.04.2017
  • 0

2017 çalışma programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yazıhan Karaca Mahallesi ile 4 sokağa (mezraya) hizmet veren 6 km’lik yolu asfaltladı.

Altyapısı güçlendirilen, yer yer genişletilen ve şarampolleri yapılan yol, Hekimhan Kuruçay köprüsüne de bağlanıyor. Sathi kaplama yapılarak asfaltlanan yolun ulaşım problemi çözüldü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar yollarının önceki halinin çok kötü bir durumda olduğunu, toz ve topraktan çok çektiklerini belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buraya gelerek yolda çalışmalar yaptılar. 6 kilometrelik yolumuz baştan aşağı asfaltlandı. Problemimizin çözümünde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Geçen yıl 100 km’nin üzerinde yol çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde geçtiğimiz yıl da 57 kilometrelik asfalt çalışması, 27 kilometre yol genişletme çalışması, 5 kilometre yeni yol açma çalışması,  20 kilometre bakım onarım çalışması, 1109 kilometre karla mücadele çalışması, Mısırdere – Başpınar grup yoluna ise 1 adet köprü yapmıştı.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."