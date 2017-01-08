Yazıhan’da Bilgilendirme Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da tarımın gelişmesi için katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerde eğitim ve bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Bugüne kadar çiftçilere 700 binin üzerinde ücretsiz meyve fidanı dağıtan, hibe ve kredilerden çiftçilerin yararlanması için 200’e yakın proje hazırlayan, tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere rehberlik ve yönlendirme hizmeti yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Yazıhan İlçesi’nde muhtar ve çiftçilerle bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Muhtarların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ün de katıldığı toplantıya; Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, ilgili şube müdürleri ile meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ün yaptığı kısa selamlama konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın kuruluş ve işleyiş yapısı hakkında bilgiler verildi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı muhtarların karşılaştıkları sorun ve çözüm konuları için izlenecek yolları anlatırken, ayrıca muhtarlardan gelen soruları da yanıtladı.

Tarımsal destekler ve hayvancılık

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe ise tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitim, yayım ve sorunların tespiti, çözüm yollarını belirleme, hibe veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlama, tarımsal kalkınma kooperatif kurulumu ve kırsal kalkınma faaliyet ve çalışmalarını anlattı.

Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, tarımsal desteklemeler, hububat hastalık ve zararlıları, sulama ve ilaçlama, toprak analizi ve toprak analizine uygun gübreleme, ürün deseni çeşitlendirme ve çeşitli tarımsal konularla ilgili sorular cevaplandırıldı.

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